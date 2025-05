сегодня



Нереализованный концертный трек MY CHEMICAL ROMANCE



MY CHEMICAL ROMANCE опубликовали ранее нереализованный концертный трек Helena, который будет выпущен в рамках "Three Cheers For Sweet Revenge (Deluxe Edition)" . Также коллектив представил восстановленную до 4К версию официального клипа на эту композицию.







