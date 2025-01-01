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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 91
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 57
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 30
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Pop Evil

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19 май 2025 : 		 Кавер-версия SIMPLE MINDS от POP EVIL

6 май 2025 : 		 Вокалист POP EVIL: «Чтобы выжить в бизнесе, нужно сбросить лишний жирок»

12 апр 2025 : 		 Вокалист POP EVIL выбирает альбом METALLICA

22 мар 2025 : 		 Новое видео POP EVIL

10 янв 2025 : 		 Новое видео POP EVIL

3 дек 2024 : 		 Вокалист POP EVIL: «Проблем у меня было больше, чем я готов их сам признать»

24 ноя 2024 : 		 Новое видео POP EVIL

14 окт 2024 : 		 Новое видео POP EVIL

12 окт 2024 : 		 Вокалист POP EVIL доволен новым составом

11 авг 2024 : 		 Новая песня POP EVIL

5 авг 2024 : 		 У POP EVIL много материала

27 июл 2024 : 		 Для вокалиста POP EVIL без разницы, альбом или сингл

8 май 2024 : 		 Вокалист POP EVIL об уходе барабанщицы

12 дек 2023 : 		 HAYLEY CRAMER покидает POP EVIL

22 ноя 2023 : 		 Вокалист POP EVIL: «Встречи с поклонниками дарят нам небывалую мотивацию»

22 окт 2023 : 		 Новое видео POP EVIL

14 мар 2023 : 		 Цифровой бокс-сет от POP EVIL

19 янв 2023 : 		 Новое видео POP EVIL

2 окт 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

28 июл 2022 : 		 Барабанщица POP EVIL — о том, кем ей пришлось работать во время пандемии

21 июл 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

22 апр 2022 : 		 Новое видео POP EVIL

12 ноя 2021 : 		 Вокалист POP EVIL — об уходе басиста

18 окт 2021 : 		 POP EVIL седьмой раз стали первыми

17 авг 2021 : 		 Вокалист POP EVIL подцепил COVID-19

16 авг 2021 : 		 POP EVIL отменили концерт из-за COVID-19
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|||| сегодня

Кавер-версия SIMPLE MINDS от POP EVIL



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POP EVIL представили свое прочтение хита SIMPLE MINDS "Don't You (Forget About Me)". Этот трек будет включен в новый ЕР "Unleaded":

01. What Remains (Unleaded Version)
02. Paranoid (Crash & Burn) (Unleaded Version)
03. Wishful Thinking (Unleaded Version)
04. Don't You (Forget About Me) (Reimagined Unleaded Version)

Leigh Kakaty: «С этим произведением связана особенная история для многих людей по всему миру. То, что начиналось как нечто одно, когда они были молоды, теперь приобретает гораздо более глубокий смысл. Это связано с целым рядом жизненных решений, переживаний и моментов. Мы открываем новый путь к познанию этой лирики и задаем самые глубокие вопросы. Вопрос, который мы все задаем: «Будут ли нас помнить?».




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