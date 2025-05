сегодня



Кавер-версия SIMPLE MINDS от POP EVIL



POP EVIL представили свое прочтение хита SIMPLE MINDS "Don't You (Forget About Me)". Этот трек будет включен в новый ЕР "Unleaded":



01. What Remains (Unleaded Version)

02. Paranoid (Crash & Burn) (Unleaded Version)

03. Wishful Thinking (Unleaded Version)

04. Don't You (Forget About Me) (Reimagined Unleaded Version)



Leigh Kakaty: «С этим произведением связана особенная история для многих людей по всему миру. То, что начиналось как нечто одно, когда они были молоды, теперь приобретает гораздо более глубокий смысл. Это связано с целым рядом жизненных решений, переживаний и моментов. Мы открываем новый путь к познанию этой лирики и задаем самые глубокие вопросы. Вопрос, который мы все задаем: «Будут ли нас помнить?».







