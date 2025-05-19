Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 28
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 28
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood» 19
[= ||| все новости группы



*

Foo Fighters

*



19 май 2025 : 		 FOO FIGHTERS выгнали барабанщика

11 сен 2024 : 		 У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс

26 авг 2024 : 		 FOO FIGHTERS против Трампа

28 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

23 июн 2024 : 		 Сын Тейлора Хокинса выступил с FOO FIGHTERS

16 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню Стиву Альбини

14 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте FOO FIGHTERS

3 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню гитаристу PANTERA

17 апр 2024 : 		 Новый барабанщик FOO FIGHTERS о появлении в группе

24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео FOO FIGHTERS

14 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.: Теперь сингл

1 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.

9 окт 2023 : 		 SHANIA TWAIN присоединилась на сцене к FOO FIGHTERS

31 июл 2023 : 		 FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор

25 июл 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 июн 2023 : 		 Успехи FOO FIGHTERS в чартах

8 июн 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

4 июн 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

28 май 2023 : 		 Shane Hawkins выступил с FOO FIGHTERS

26 май 2023 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком

25 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

23 май 2023 : 		 JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS

17 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FOO FIGHTERS выгнали барабанщика



zoom
FOO FIGHTERS сообщили, что "решили пойти разными путями с ударником Josh Freese".

Josh Freese опубликовал сообщение со своей стороны:

«FOO FIGHTERS позвонили мне в понедельник вечером, чтобы сообщить, что они решили «пойти другим путем с ударником». Причина озвучена не была :(

Несмотря ни на что, я наслаждался последними двумя годами с ними, как на сцене, так и вне ее, и я поддерживаю все, что они считают лучшим для группы».

За 40 лет профессиональной игры на барабанах меня никогда не увольняли из группы, так что я не злюсь, просто немного шокирован и разочарован. Но, как многие из вас знают, я всегда работал внештатно и переходил из одной группы в другую, так что я в порядке.

Оставайтесь с нами, чтобы узнать о 10 возможных причинах, по которым Josh был исключен из FOO FIGHTERS:)»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 май 2025
YNWA
Уже сын Тейлора Хокинса подрос, видимо.
19 май 2025
olly71
он не жрал наркоту как прежний и поэтому остальным было с ним не комфортно ?
19 май 2025
Вашингтон Ирвинг
olly71, либо нашли нового, который изменяет женам, чтобы на его фоне Грол с внебрачным ребенком выглядел порядочным мужиком, а то его на телешоу перестали звать
19 май 2025
k
klim
Вашингтон Ирвинг, Новым драммером станет Бедене из Aborted?
19 май 2025
Kliops144
klim, Такой фуфайка я бы послушал. 

















просмотров: 496





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом