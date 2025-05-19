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FOO FIGHTERS выгнали барабанщика



FOO FIGHTERS сообщили, что "решили пойти разными путями с ударником Josh Freese".



Josh Freese опубликовал сообщение со своей стороны:



«FOO FIGHTERS позвонили мне в понедельник вечером, чтобы сообщить, что они решили «пойти другим путем с ударником». Причина озвучена не была :(



Несмотря ни на что, я наслаждался последними двумя годами с ними, как на сцене, так и вне ее, и я поддерживаю все, что они считают лучшим для группы».



За 40 лет профессиональной игры на барабанах меня никогда не увольняли из группы, так что я не злюсь, просто немного шокирован и разочарован. Но, как многие из вас знают, я всегда работал внештатно и переходил из одной группы в другую, так что я в порядке.



Оставайтесь с нами, чтобы узнать о 10 возможных причинах, по которым Josh был исключен из FOO FIGHTERS:)»





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