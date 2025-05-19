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Первое фото нового состава BLACK FLAG



BLACK FLAG опубликовали первую фотографию официального состава коллектива:



«С обновленным составом и новой творческой энергией BLACK FLAG готовятся к захватывающему сезону живых выступлений и создания новой музыки. Группа уже начала писать и репетировать вместе, развивая свое фирменное звучание и принимая новые влияния, привнесенные новыми участниками.



Предстоящие выступления BLACK FLAG продемонстрируют химию и талант обновленного состава и дадут поклонникам возможность впервые ощутить вкус новой эры».







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