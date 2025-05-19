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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 43
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 29
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Black Flag

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|||| сегодня

Первое фото нового состава BLACK FLAG



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BLACK FLAG опубликовали первую фотографию официального состава коллектива:

«С обновленным составом и новой творческой энергией BLACK FLAG готовятся к захватывающему сезону живых выступлений и создания новой музыки. Группа уже начала писать и репетировать вместе, развивая свое фирменное звучание и принимая новые влияния, привнесенные новыми участниками.

Предстоящие выступления BLACK FLAG продемонстрируют химию и талант обновленного состава и дадут поклонникам возможность впервые ощутить вкус новой эры».




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