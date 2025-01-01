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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось третьего мая на Nissan Stadium, Nashville, доступно ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Kirk and Rob Doodle (Dolly Parton’s “Jolene”)

Fade to Black

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Inamorata

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

Enter Sandman Kirk and Rob Doodle (Dolly Parton’s “Jolene”)Fade to BlackWherever I May RoamThe Call of Ktulu (dedicated to Cliff Burton)The UnforgivenInamorataFight Fire With FireMoth Into FlameOneEnter Sandman http://www.metallica.com





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