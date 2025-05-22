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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 164
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 126
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Iced Earth

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STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED EARTH



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Matt Barlow в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько вероятно его возвращение в ICED EARTH:

«Это будет зависеть от того, когда Jon... Это группа Jon'а — на сто процентов, так что Jon должен решить, буду ли я участвовать в этом или нет, в любом случае, но ICED EARTH это сделают. Однако я с нетерпением жду этого, независимо от того, буду ли в этом участвовать я или кто-то другой, если это произойдет. И я не могу говорить об этом, потому что на данный момент я не думаю, что... На данный момент это даже не в отдаленной перспективе».

Бывший вокалист ICED EARTH Stu Block поделился фрагментом этого интервью в своих социальных сетях, и приписал:

«Надеюсь, что так и случится! Matt прекрасный певец, его обожают поклонники и он замечательный человек. Его возвращение в группу будет правильным, с какой стороны не посмотри!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 май 2025
Khanate
а причем тут ты, Стю, ушедший из группы? 

















просмотров: 212





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