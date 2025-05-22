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STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED EARTH



Matt Barlow в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько вероятно его возвращение в ICED EARTH:



«Это будет зависеть от того, когда Jon... Это группа Jon'а — на сто процентов, так что Jon должен решить, буду ли я участвовать в этом или нет, в любом случае, но ICED EARTH это сделают. Однако я с нетерпением жду этого, независимо от того, буду ли в этом участвовать я или кто-то другой, если это произойдет. И я не могу говорить об этом, потому что на данный момент я не думаю, что... На данный момент это даже не в отдаленной перспективе».



Бывший вокалист ICED EARTH Stu Block поделился фрагментом этого интервью в своих социальных сетях, и приписал:



«Надеюсь, что так и случится! Matt прекрасный певец, его обожают поклонники и он замечательный человек. Его возвращение в группу будет правильным, с какой стороны не посмотри!»







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