сегодня



DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом



DREAM THEATER сообщили о том, что в рамках осеннего тура по Северной Америке будут целиком исполнять материал альбома "Parasomnia":



Sep. 05 - Reading, PA - Santander PAC

Sep. 06 - Baltimore, MD - The Lyric

Sep. 09 - North Charleston, SC - North Charleston PAC

Sep. 10 - Clearwater, FL - The BayCare Sound Amphitheater

Sep. 12 - Orlando, FL - Hard Rock Live

Sep. 13 - Atlanta, GA - Coca-Cola Roxy

Sep. 14 - Atlanta, GA - Coca-Cola Roxy (40th-anniversary tour rescheduled date)

Sep. 16 - Charlotte, NC - Owens Auditorium

Sep. 18 - Pittsburgh, PA - Benedum Center

Sep. 19 - Louisville, KY - Louder Than Life (Festival)

Sep. 21 - Detroit, MI - Fox Theatre

Sep. 22 - Peoria, IL - Prairie Home Alliance Theater

Sep. 24 - Milwaukee, WI - Miller High Life Theatre

Sep. 25 - Minneapolis, MN - Orpheum Theatre

Sep. 27 - Des Moines, IA - Vibrant Music Hall

Sep. 29 - Colorado Springs, CO - Pikes Peak Center

Oct. 03 - Sacramento, CA - Aftershock (Festival)

Oct. 04 - Oceanside, CA - Frontwave Arena

Oct. 05 - Long Beach, CA - Long Beach Terrace Theater

Oct. 07 - Mesa, AZ - Mesa Arts Center - Ikeda Theater

Oct. 08 - El Paso, TX - Abraham Chavez Theatre

Oct. 11 - Tulsa, OK - Tulsa Theater

Oct. 13 - Kansas City, MO - Arvest Bank Theatre at The Midland

Oct. 14 - St. Louis, MO - The Factory

Oct. 17 - Hammond, IN - The Venue at Horseshoe Hammond

Oct. 18 - Columbus, OH - Palace Theatre

Oct. 20 - Syracuse, NY - Landmark Theatre

Oct. 22 - Providence, RI - Veterans Memorial Auditorium

Oct. 23 - Schenectady, NY - Proctor's Theatre

Oct. 25 - Long Island, NY - Nassau Coliseum







