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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 164
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 126
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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Dream Theater

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22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER

22 янв 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

18 янв 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома

26 дек 2024 : 		 DREAM THEATER исполнили рождественский трек

23 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER
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DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом



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DREAM THEATER сообщили о том, что в рамках осеннего тура по Северной Америке будут целиком исполнять материал альбома "Parasomnia":

Sep. 05 - Reading, PA - Santander PAC
Sep. 06 - Baltimore, MD - The Lyric
Sep. 09 - North Charleston, SC - North Charleston PAC
Sep. 10 - Clearwater, FL - The BayCare Sound Amphitheater
Sep. 12 - Orlando, FL - Hard Rock Live
Sep. 13 - Atlanta, GA - Coca-Cola Roxy
Sep. 14 - Atlanta, GA - Coca-Cola Roxy (40th-anniversary tour rescheduled date)
Sep. 16 - Charlotte, NC - Owens Auditorium
Sep. 18 - Pittsburgh, PA - Benedum Center
Sep. 19 - Louisville, KY - Louder Than Life (Festival)
Sep. 21 - Detroit, MI - Fox Theatre
Sep. 22 - Peoria, IL - Prairie Home Alliance Theater
Sep. 24 - Milwaukee, WI - Miller High Life Theatre
Sep. 25 - Minneapolis, MN - Orpheum Theatre
Sep. 27 - Des Moines, IA - Vibrant Music Hall
Sep. 29 - Colorado Springs, CO - Pikes Peak Center
Oct. 03 - Sacramento, CA - Aftershock (Festival)
Oct. 04 - Oceanside, CA - Frontwave Arena
Oct. 05 - Long Beach, CA - Long Beach Terrace Theater
Oct. 07 - Mesa, AZ - Mesa Arts Center - Ikeda Theater
Oct. 08 - El Paso, TX - Abraham Chavez Theatre
Oct. 11 - Tulsa, OK - Tulsa Theater
Oct. 13 - Kansas City, MO - Arvest Bank Theatre at The Midland
Oct. 14 - St. Louis, MO - The Factory
Oct. 17 - Hammond, IN - The Venue at Horseshoe Hammond
Oct. 18 - Columbus, OH - Palace Theatre
Oct. 20 - Syracuse, NY - Landmark Theatre
Oct. 22 - Providence, RI - Veterans Memorial Auditorium
Oct. 23 - Schenectady, NY - Proctor's Theatre
Oct. 25 - Long Island, NY - Nassau Coliseum




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