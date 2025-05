22 май 2025



STEVE MILLER получит награду Лес Пола



The Les Paul Foundation сообщили о том, что STEVE MILLER будет удостоен Les Paul Spirit Award на церемонии, которая состоится девятого июня.



Michael Braunstein, глава Les Paul Foundation, сказал: «Я не могу назвать никого более достойного награждения Les Paul Spirit Award, чем Steve Miller. Он не только необычайно талантлив и является прекрасным другом Les Paul Foundation, но и носит титул крестника Леса. У них были очень уникальные отношения, которыми Лес очень дорожил. Если кто и понимает «дух» Леса Пола, так это именно он. Если бы Лес был жив и сегодня, то он и Steve регулярно устраивали бы джемы у него дома. Я лично очень рад возможности вручить Steve эту награду, потому что знаю, что он является примером всего того, чем Лес занимался и чего хотел достичь. Я также хочу поблагодарить фонд Gibson Gives Foundation за сотрудничество с нами в организации этой замечательной ежегодной премии и за все, что они делают для сохранения имени Леса».



Исполнительный директор Gibson Gives по международным вопросам Erica Krusen добавляет:



«В своей музыкальности и признании в индустрии Steve Miller олицетворяет дух совершенства. Gibson Gives гордится сотрудничеством с Les Paul Foundation для вручения престижной премии Les Paul Spirit Award этому легендарному артисту, который не только воплощает новаторский дух самого Леса Пола и его эпохальный вклад в музыку, но и продолжает развлекать и вдохновлять нас своей музыкой и талантом».







