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Основатель AUTOGRAPH выпустил биографию



Один из основателей группы AUTOGRAPH, STEVE LYNCH, представил мемуары "Confessions Of A Rock Guitarist". Невероятное путешествие из трудного детства на Тихоокеанском Северо-Западе в сердце бурно развивающейся рок-сцены Лос-Анджелеса. Годы учебы в Гитарном институте становятся для него стартовой площадкой, кульминацией которой становится спонтанная демонстрация, превращающая его из студента в новатора. Именно тогда он начинает формировать свою новаторскую технику двуручного тэппинга, которая приносит ему признание как одному из самых технически совершенных и выразительных игроков эпохи.











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