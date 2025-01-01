Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 128
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 128
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
[= ||| все новости группы



*

Autograph

*



22 май 2025 : 		 Основатель AUTOGRAPH выпустил биографию

20 янв 2025 : 		 Гитарист AUTOGRAPH готовит биографию

6 июн 2024 : 		 Вокалист AUTOGRAPH выпускает альбом

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от AUTOGRAPH

19 окт 2022 : 		 Видео с текстом от AUTOGRAPH

31 авг 2022 : 		 Альбом AUTOGRAPH выйдет осенью

26 авг 2022 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

4 июл 2022 : 		 Басист METAL CHURCH выступил с AUTOGRAPH

27 апр 2022 : 		 Умер басист AUTOGRAPH

6 фев 2022 : 		 AUTOGRAPH на Frontiers Music Srl

24 сен 2021 : 		 Демо AUTOGRAPH выйдут на виниле

21 май 2020 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

15 май 2020 : 		 AUTOGRAPH выпускают сингл

23 апр 2018 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

2 сен 2017 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

21 авг 2017 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

4 авг 2017 : 		 Новый альбом AUTOGRAPH выйдет осенью

13 апр 2017 : 		 Умер оригинальный барабанщик AUTOGRAPH

2 янв 2016 : 		 AUTOGRAPH выпустят новый ЕР

26 сен 2015 : 		 Новый сингл AUTOGRAPH выйдет в откябре

30 июн 2015 : 		 AUTOGRAPH работают над новыми треками

22 апр 2015 : 		 Тизер новой песни AUTOGRAPH

10 янв 2015 : 		 AUTOGRAPH выпустят первую песню за 25 лет
| - |

|||| сегодня

Основатель AUTOGRAPH выпустил биографию



zoom
Один из основателей группы AUTOGRAPH, STEVE LYNCH, представил мемуары "Confessions Of A Rock Guitarist". Невероятное путешествие из трудного детства на Тихоокеанском Северо-Западе в сердце бурно развивающейся рок-сцены Лос-Анджелеса. Годы учебы в Гитарном институте становятся для него стартовой площадкой, кульминацией которой становится спонтанная демонстрация, превращающая его из студента в новатора. Именно тогда он начинает формировать свою новаторскую технику двуручного тэппинга, которая приносит ему признание как одному из самых технически совершенных и выразительных игроков эпохи.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 55





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом