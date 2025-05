сегодня



CHTHONIC выпустили новый ЕР



CHTHONIC выпустили новый ЕР "Megaportal 2425", основой для которого стали записи на выступлении Megaport Festivals в 24 и 25 годах:



01. Megaportal Intro

02. Quell The Souls In Sing Ling Temple

03. Endless Aeons

04. Defenders Of The Bu-Tik Palace - Acoustic

05. Takao







просмотров: 58