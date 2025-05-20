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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 155
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Iron Maiden

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|||| 20 май 2025

IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов



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Легенды британского тяжёлого металла IRON MAIDEN начнут свой мировой тур «Run For Your Lives» 27 мая в Будапеште, после чего дадут 31 концерт на стадионах, фестивалях и аренах по всей Европе. Поскольку уже продано более миллиона билетов, а большинство концертов пройдут с аншлагом, фанатов предупреждают, что дополнительные билеты будут доступны ближе к концерту — и в день его проведения — с появлением свободных мест.

Мировое турне «Run For Your Lives» знаменует собой 50 лет с момента образования IRON MAIDEN басистом Steve Harris'ом в конце 1975 года, и в честь этого события поклонникам обещают особенный сет-лист, охватывающий девять студийных альбомов от «Iron Maiden» до «Fear Of The Dark», а также самое зрелищное и масштабное шоу группы за всю её историю.

IRON MAIDEN хотят, чтобы все зрители ощутили это захватывающее шоу так же, как и в 1980-х годах, когда многие из этих песен впервые прозвучали вживую, и, как и многие другие артисты, группа просит своих поклонников не снимать концерты на телефоны или планшеты.

Менеджер MAIDEN Rod Smallwood пояснил:

«Мы действительно хотим, чтобы поклонники наслаждались концертами воочию, а не на своих маленьких экранах. Использование телефонов снижает удовольствие от концерта, особенно для группы, которая находится на сцене и смотрит на ряды телефонов, но также и для других зрителей. Мы чувствуем, что страсть и активность наших фанатов на концертах действительно делают их особенными, но одержимость телефонами сейчас настолько вышла из-под контроля, что это стало излишне отвлекающим фактором, особенно для группы. Я надеюсь, что фанаты понимают это и будут благоразумно ограничивать использование камер своих телефонов из уважения к группе и остальным поклонникам.

Мы бы очень хотели, чтобы вы прочувствовали момент и приняли активное участие в действе, чтобы насладиться каждой из этих классических песен в том духе и в той манере, в которой они были впервые исполнены.

Это шоу — не только чествование нашей музыки, оно также посвящено нашим годам творчества, талисману Эдди и многим мирам IRON MAIDEN, которые мы создали для вас. Так что, пожалуйста, уважайте группу, уважайте других фанатов и получайте удовольствие от общения с семьёй IRON MAIDEN, пойте от души, а не доставайте свой телефон! Я ведь не прошу многого, правда?»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 май 2025
WahrandPhain
это невозможно. Всё равно что призывать не использовать телефон в принципе. Ну либо жестокие меры с полным досмотром и запретом на входе, но они так не сделают, потому что ударит по продаже билетов)))) 

















просмотров: 204





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