20 май 2025



IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов



Легенды британского тяжёлого металла IRON MAIDEN начнут свой мировой тур «Run For Your Lives» 27 мая в Будапеште, после чего дадут 31 концерт на стадионах, фестивалях и аренах по всей Европе. Поскольку уже продано более миллиона билетов, а большинство концертов пройдут с аншлагом, фанатов предупреждают, что дополнительные билеты будут доступны ближе к концерту — и в день его проведения — с появлением свободных мест.



Мировое турне «Run For Your Lives» знаменует собой 50 лет с момента образования IRON MAIDEN басистом Steve Harris'ом в конце 1975 года, и в честь этого события поклонникам обещают особенный сет-лист, охватывающий девять студийных альбомов от «Iron Maiden» до «Fear Of The Dark», а также самое зрелищное и масштабное шоу группы за всю её историю.



IRON MAIDEN хотят, чтобы все зрители ощутили это захватывающее шоу так же, как и в 1980-х годах, когда многие из этих песен впервые прозвучали вживую, и, как и многие другие артисты, группа просит своих поклонников не снимать концерты на телефоны или планшеты.



Менеджер MAIDEN Rod Smallwood пояснил:



«Мы действительно хотим, чтобы поклонники наслаждались концертами воочию, а не на своих маленьких экранах. Использование телефонов снижает удовольствие от концерта, особенно для группы, которая находится на сцене и смотрит на ряды телефонов, но также и для других зрителей. Мы чувствуем, что страсть и активность наших фанатов на концертах действительно делают их особенными, но одержимость телефонами сейчас настолько вышла из-под контроля, что это стало излишне отвлекающим фактором, особенно для группы. Я надеюсь, что фанаты понимают это и будут благоразумно ограничивать использование камер своих телефонов из уважения к группе и остальным поклонникам.



Мы бы очень хотели, чтобы вы прочувствовали момент и приняли активное участие в действе, чтобы насладиться каждой из этих классических песен в том духе и в той манере, в которой они были впервые исполнены.



Это шоу — не только чествование нашей музыки, оно также посвящено нашим годам творчества, талисману Эдди и многим мирам IRON MAIDEN, которые мы создали для вас. Так что, пожалуйста, уважайте группу, уважайте других фанатов и получайте удовольствие от общения с семьёй IRON MAIDEN, пойте от души, а не доставайте свой телефон! Я ведь не прошу многого, правда?»





+0 -0



( 1 ) просмотров: 204