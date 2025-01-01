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Savatage

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|||| 21 май 2025

CHRIS CAFFERY: «В SAVATAGE есть нечто такое, что пробуждает во мне ребёнка»



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CHRIS CAFFERY в недавнем интервью обсудил будущие концерты SAVATAGE:

«Впереди 10 концертов. Так что у нас будет пять хедлайн-шоу SAVATAGE. На двух фестивалях мы выступаем в качестве хедлайнеров, и ещё мы сыграем на трёх фестивалях. Так что у нас есть хедлайн-шоу. Мы начинаем тур в Нидерландах на фестивале Into The Grave, на котором мы выступаем в качестве хедлайнеров. Потом у нас будет шоу в Германии, затем шоу в Лондоне, шоу в Швейцарии, шоу в Германии. Все они будут хедлайнерскими. А потом мы выступим на Hellfest и Graspop Metal Meeting. Мы не первые, мы номер два на этих фестивалях. А потом мы сыграем в Милане, Италия. Это ещё одно хедлайн-шоу. Мы выступим на Barcelona Rock Fest — это ещё один фестиваль. На нём мы выступаем прямо перед SLIPKNOT. А потом мы поедем в Грецию и станем хедлайнерами фестиваля Rock Wave. Так что на нескольких фестивалях мы будем хедлайнерами, а эти пять концертов будут более длинными. Так что там мы отыграем 90-минутный сет, а на других — часовой. Мы поменяем местами несколько песен в длинных сетах, чтобы сделать шоу разными.

Нам повезло, что Брайан Хартли создал для нас освещение и видео. Так что у нас за спиной всё это выглядит чертовски круто. И это очень весело. Постановка будет очень крутой. И мы с нетерпением ждём концертов. Мы проведём неделю на репетициях в Германии во вторую неделю июня, а затем сядем в автобус и будем колесить по Европе пару недель. И это будет очень весело».

О том, каково было снова выступать с SAVATAGE в Южной Америке в апреле этого года, Chris сказал:

«Я скучал по этой части своей жизни. Это было нечто особенное. Не то чтобы я не любил TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA или другие вещи, которыми я занимался. Просто в SAVATAGE есть что-то такое, что является огромной частью моих сердца и души. Поэтому, когда группы не стало, я искал что-то или участвовал в фестивалях и концертах вместе с DORO и другими артистами, и я всегда был рад, что она выступает, но в глубине души я думал: "Я хотел бы, чтобы моя группа снова давала концерты". И теперь, когда мы выступаем, я обрёл покой. Мне кажется, всё очень хорошо сочетается. Даже когда в жизни случается что-то плохое и сложное, если присутствует что-то подобное, я не знаю, как это назвать. Это как клин. Это сохраняет вашу энергию, чтобы помочь вам справиться с не самыми лучшими моментами в жизни. И то, что SAVATAGE вернулись в мою жизнь, было как костыль, то, что я искал, что помогло мне действительно сосредоточиться на том, чтобы держать себя в руках. Потому что могут появиться сложности, и иногда ты можешь сломаться и начать небрежно относиться к тому, что делаешь. И сейчас SAVATAGE помогает мне сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим в этом деле. Но это также помогает мне сосредоточиться на всём остальном, что я делаю, потому что у меня много занятий, и я хочу быть уверенным, что я достаточно забочусь о себе, своей семье и всех людях, для которых я работаю. Я не хочу никого подводить. Так что, как я уже сказал, SAVATAGE — это тот маленький якорь, которого мне так не хватало.

Мы вышли на сцену на первом шоу, и я иногда чувствовал, что никуда не уходил. Я смотрел на Johnny, смотрел на Zak'a и думал: "Прошло много времени, но это мои братья, это моя группа". И это была важная часть моей жизни с 1987 года, я был частью этой семьи. И, как я уже сказал, я люблю TSO, и я рад быть участником этого коллектива. Это одни из самых невероятных туров и групп, которые когда-либо существовали. Я даже не могу выразить это словами. Но в SAVATAGE есть нечто такое, что пробуждает во мне ребёнка. Родители любят поездки в роскошные курортные отели, но SAVATAGE — это как возвращение в Диснейленд. Как будто я катаюсь на Space Mountain, и это весело. Не то чтобы другие вещи были не такими, но когда ты стоишь перед 40–50 тысячами людей и начинаешь исполнять "Hall Of The Mountain King", ты испытываешь огромный прилив сил, это очень увлекательно. И ты смотришь на них и исполняешь эти песни. Эти песни очень хороши, они мощные. Когда я смотрел SCORPIONS, когда они открыли своё шоу песней "Coming Home", я сразу же понял эту песню. Это было именно то, что я чувствовал, находясь на сцене каждую секунду».




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