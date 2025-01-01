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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 128
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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*

P.O.D.

*



22 май 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «На нас наложено много табу»

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14 фев 2025 : 		 Новый сингл P.O.D.

27 окт 2024 : 		 Новая книга от вокалиста P.O.D.

26 авг 2024 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как Apple или IBM»

22 май 2024 : 		 Куда пропал барабанщик P.O.D.?

30 апр 2024 : 		 Вокалист P.O.D. записал регги-альбом

26 апр 2024 : 		 Испытывают ли P.O.D. чувство ностальгии?

19 янв 2024 : 		 Новое видео P.O.D.

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21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

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16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.
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Гитарист P.O.D.: «На нас наложено много табу»



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MARCOS CURIEL в интервью Rock Brothers Podcast обсудил эволюцию группы в течении лет:

«Когда мы начинали, не все распахнули объятия и приняли нас. На P.O.D. наложено много табу. Есть духовная составляющая, есть рэп, этническая составляющая, регги. Нам нравится все это смешивать. И многие люди, которые слушают металл или рок, имеют туннельное зрение. И на протяжении всех этих лет мы просто оставались постоянными, занимаясь собой.

Мы пришли из той эпохи, когда все звучали по-разному. Сейчас многие группы звучат одинаково. Когда мы росли, это были RAGE [AGAINST THE MACHINE], BODY COUNT, [RED HOT] CHILI PEPPERS — только эти три. NIRVANA, PEARL JAM — все они звучат по-разному, и у них у всех есть свое уникальное звучание. А что касается P.O.D. — мне все равно, любите вы нас или ненавидите, когда вы слышите нас, вы знаете, кто мы такие. И это уже само по себе благословение. Мы не гонимся за пряником. В какой-то момент некоторые пытались заставить нас сделать это, а мы такие: «Чувак, мы просто P.O.D. Принимай это или нет»».




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