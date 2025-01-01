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Гитарист P.O.D.: «На нас наложено много табу»



MARCOS CURIEL в интервью Rock Brothers Podcast обсудил эволюцию группы в течении лет:



«Когда мы начинали, не все распахнули объятия и приняли нас. На P.O.D. наложено много табу. Есть духовная составляющая, есть рэп, этническая составляющая, регги. Нам нравится все это смешивать. И многие люди, которые слушают металл или рок, имеют туннельное зрение. И на протяжении всех этих лет мы просто оставались постоянными, занимаясь собой.



Мы пришли из той эпохи, когда все звучали по-разному. Сейчас многие группы звучат одинаково. Когда мы росли, это были RAGE [AGAINST THE MACHINE], BODY COUNT, [RED HOT] CHILI PEPPERS — только эти три. NIRVANA, PEARL JAM — все они звучат по-разному, и у них у всех есть свое уникальное звучание. А что касается P.O.D. — мне все равно, любите вы нас или ненавидите, когда вы слышите нас, вы знаете, кто мы такие. И это уже само по себе благословение. Мы не гонимся за пряником. В какой-то момент некоторые пытались заставить нас сделать это, а мы такие: «Чувак, мы просто P.O.D. Принимай это или нет»».







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