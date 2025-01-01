20 май 2025



Умер бывший участник ROUGH CUTT и MICKEY RATT



Гитарист ROUGH CUTT и MICKEY RATT, Крис Хагер, скончался в возрасте 67 лет. Хагер встретил Stephen Pearcy в 1976 году и основал через год MICKEY RATT, покинув группу в 1981 году и перешел в ROUGH CUTT, где заменил Jake E. Lee.



Stephen написал сегодня: «Я очень опечален известием о том, что сегодня скончался наш дорогой друг, гитарист и музыкант Кристофер (Крис) Хагер.



Мы с Крисом вместе основали MICKEY RATT в Сан-Диего в 1977 году, а после переезда в Лос-Анджелес создали группу RATT в 1981 году. Он был удивительным человеком, прекрасным гитаристом, автором песен и так стремился быть именно таким. На протяжении многих лет Крис участвовал в проектах ROUGH CUTT, WOOP AND THE COUNT и PEARCY/HAGER. Недавно мы работали над новыми песнями.



Я в растерянности, мой друг. Храни тебя Господь, брат. На данный момент мы просим уважать конфиденциальность семьи».



Erik Ferentinos, гитарист сольной группы Pearcy, опубликовал следующее сообщение на своей официальной странице в Facebook:



«RIP Chris Hager. Это очень печальная новость. Я знал Криса более 30 лет! Начиная с записи демо-записей моей первой группы в конце 80-х в Pearcy's и заканчивая игрой в сольной группе. Мои соболезнования всем его друзьям и семье!»







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