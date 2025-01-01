Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 155
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 155
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
[= ||| все новости группы



*

Rough Cutt

*
| - |

|||| 20 май 2025

Умер бывший участник ROUGH CUTT и MICKEY RATT



zoom
Гитарист ROUGH CUTT и MICKEY RATT, Крис Хагер, скончался в возрасте 67 лет. Хагер встретил Stephen Pearcy в 1976 году и основал через год MICKEY RATT, покинув группу в 1981 году и перешел в ROUGH CUTT, где заменил Jake E. Lee.

Stephen написал сегодня: «Я очень опечален известием о том, что сегодня скончался наш дорогой друг, гитарист и музыкант Кристофер (Крис) Хагер.

Мы с Крисом вместе основали MICKEY RATT в Сан-Диего в 1977 году, а после переезда в Лос-Анджелес создали группу RATT в 1981 году. Он был удивительным человеком, прекрасным гитаристом, автором песен и так стремился быть именно таким. На протяжении многих лет Крис участвовал в проектах ROUGH CUTT, WOOP AND THE COUNT и PEARCY/HAGER. Недавно мы работали над новыми песнями.

Я в растерянности, мой друг. Храни тебя Господь, брат. На данный момент мы просим уважать конфиденциальность семьи».

Erik Ferentinos, гитарист сольной группы Pearcy, опубликовал следующее сообщение на своей официальной странице в Facebook:

«RIP Chris Hager. Это очень печальная новость. Я знал Криса более 30 лет! Начиная с записи демо-записей моей первой группы в конце 80-х в Pearcy's и заканчивая игрой в сольной группе. Мои соболезнования всем его друзьям и семье!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 98





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом