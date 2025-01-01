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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 155
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Foo Fighters

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10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS



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Бывший барабанщик FOO FIGHTERS Josh Freese опубликовал десять причин, почему его выкинули из группы:

10) Однажды во время тура целую неделю насвистывал «My Hero».
9) Смог назвать только одну песню FUGAZI.
8) Два слова: полиритмы.
7) Метроноподобную точность за ударной установкой считал «бездушной».
6) Требовал начинать каждую репетицию с 20-минутной звуковой ванны для ковбелла.
5) Ни разу не пробовал отрастить бороду.
4) Не явился в студию, потому что Меркурий был ретроградным.
3) Пообещал Noodles [THE OFFSPRING], что будет 4-м гитаристом.
2) Отказался выступать, если ему не гарантировали спиритическую доску и нунчаки после каждого выступления.
1) Вся эта история с пуделем стала ему надоедать.




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