10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS



Бывший барабанщик FOO FIGHTERS Josh Freese опубликовал десять причин, почему его выкинули из группы:



10) Однажды во время тура целую неделю насвистывал «My Hero».

9) Смог назвать только одну песню FUGAZI.

8) Два слова: полиритмы.

7) Метроноподобную точность за ударной установкой считал «бездушной».

6) Требовал начинать каждую репетицию с 20-минутной звуковой ванны для ковбелла.

5) Ни разу не пробовал отрастить бороду.

4) Не явился в студию, потому что Меркурий был ретроградным.

3) Пообещал Noodles [THE OFFSPRING], что будет 4-м гитаристом.

2) Отказался выступать, если ему не гарантировали спиритическую доску и нунчаки после каждого выступления.

1) Вся эта история с пуделем стала ему надоедать.





