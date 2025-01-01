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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 154
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Exodus

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20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья

17 апр 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»

16 апр 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA

8 апр 2025 : 		 EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES

28 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS о смене вокалиста

16 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»

24 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS: «James — непревзойденный GOAT!»

20 фев 2025 : 		 ROB DUKES о возвращении в EXODUS: «Сам очумел!»

16 фев 2025 : 		 Новый альбом EXODUS в 2026

10 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе бывшего

10 фев 2025 : 		 Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»

20 янв 2025 : 		 Вокалист EXODUS обещает "мИтолл!»

15 янв 2025 : 		 EXODUS меняют нового на старого

15 янв 2025 : 		 Новая фигурка гитариста EXODUS

9 янв 2025 : 		 EXODUS приступают к работе

11 дек 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

2 дек 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е
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Видео с выступления EXODUS



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Видео с выступления EXODUS, которое состоялось 15 мая в рамках фестиваля Welcome To Rockville, доступно для просмотра ниже.




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