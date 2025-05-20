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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
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Chris Poland

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CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил»



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CHRIS POLAND в "The David Ellefson Show" вспомнил свои времена в MEGADETH:

«Я не жалею почти ни о чём, что произошло, кроме одного. Я сожалею о том, что Mustaine годами выходил на сцену и называл меня лжецом. Я никогда не задумывался об этом, но потом я пораскинул мозгами и понял, что именно поэтому мне было так трудно заключать сделки. Однажды я зашёл в музыкальный магазин Carvin и подумал: "Эти гитары неплохие. Я хочу поговорить с их специалистом по работе с артистами". Я поговорил с ним, и он сказал: "Чувак, мы не сотрудничаем с такими людьми, как ты". И я такой: "Ну ладно". Так что у меня есть ощущение, что Dave злится на меня за то, что я действительно был похож на человека, который всё время таскал за собой 20-килограммовый шар».

Ellefson добавил: ««Он поступил так же с Jeff'ом Young'ом. Был какой-то уничижительный комментарий Dave'a, из-за которого Jeff долгое время не мог найти работу. Я могу сказать, что то же самое пытались сделать и со мной. К счастью, я продолжал двигаться. Я продолжал идти вперёд и говорил: "Я просто проигнорирую этот комментарий и пойду дальше".

Было много таких ситуаций, когда бывшие участники MEGADETH объединялись. И это было не намеренно. На самом деле когда я возвращался в MEGADETH 15 лет назад, Jeff был очень недоволен тем, что Dave говорил в интервью, что насвистывал или напевал ему гитарные соло, когда Jeff был в группе или что-то в этом роде, и это было вынесено на публику. И Jeff сказал: "Мы должны объединиться". А я ответил: "Привет, Jeff. Я только что вернулся из Сан-Диего. Я буквально только что воссоединился с MEGADETH". Это был 2010 год. И я помню, как Dave пришёл ко мне по этому поводу, и я сказал: "Я разберусь с этим. Я позабочусь об этом". И я сделал так, чтобы разрешить эту ситуацию, как я обычно и делаю. Потому что это дар, которым я наделён на этой планете. Мы придём к мирному соглашению, сделаем так, чтобы решить эту проблему, и будем жить дальше».

Chris добавил: «Это не злость или что-то в этом роде. Просто меня наконец-то осенило, как много вреда это принесло».




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20 май 2025
Corpsegrinder04
Ещё один мученик опущенный всплыл.
Если так угнетали, по кой хрен возвращался. В том же 2004-м году сессионшиком шуршал. 

















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