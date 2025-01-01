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SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»



SEBASTIAN BACH в интервью The Metal Voice спросили, что он думает о вокалистах SKID ROW, которые пришли после него:



«Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне бы стоило их сначала услышать, но я же ничего их них не слушал. Да и вообще, нафига мне это?»







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