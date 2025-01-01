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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 155
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Sebastian Bach

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20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

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6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

15 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»

14 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH начал новый тур

10 май 2024 : 		 Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH
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|||| сегодня

SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»



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SEBASTIAN BACH в интервью The Metal Voice спросили, что он думает о вокалистах SKID ROW, которые пришли после него:

«Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне бы стоило их сначала услышать, но я же ничего их них не слушал. Да и вообще, нафига мне это?»




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