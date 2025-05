сегодня



BLACK LABEL SOCIETY исполнили новую песню



В рамках выступления на Milwaukee Metal Fest, BLACK LABEL SOCIETY впервые исполнили недавно выпущенную песню "Lord Humungus":



01. Lord Humungus (live debut)

02. Heart Of Darkness

03. Destroy & Conquer

04. Trampled Down Below

05. A Love Unreal

06. Funeral Bell

07. Fire It Up

08. Suicide Messiah

09. Stillborn







