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Hatebreed

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Бывший басист HATEBREED о своем уходе



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CHRIS BEATTIE в интервью The New York Hardcore Chronicles Live! решил рассказать об уходе из HATEBREED:

«Конечно, последний год был посвящен 30-летию группы, так что у нас было много всего интересного, и все это было совершенно потрясающе. У нас был отличный год. Гастроли, концерты были успешными, а потом мы перешли к нынешней ситуации, когда я больше вне состава».

По словам Chris'а, его уход из HATEBREED был «совершенно неожиданным. Мы только что отпраздновали 30 лет. Это было потрясающе. Успешный тур. Ушли на хорошей ноте. Мы сделали отличный материал. И как я уже говорил публично, это было не мое решение покинуть группу. Кто-то увидел возможность вывести меня из игры, и теперь я тут.

В тот год все шло очень хорошо, но за кулисами происходили какие-то события, и связаться с кем-то стало проблематично. Я был посредником между членами группы и техниками, и это стало для меня непосильной задачей. Я начал задавать много вопросов, и это стало проблемой. Я стал проблемой внутри [организации]».

Что касается того, как обстоят его дела с HATEBREED в данный момент, Chris сказал:

«Мы пытаемся разобраться с ситуацией. Сейчас этим занимаются адвокаты. Они тратят много времени на то, чтобы разобраться с этим и всеми деталями. А я все это время метался туда-сюда.

Очевидно, что когда происходит что-то подобное, ты расстроен. Ты переживаешь сумасшедшие эмоции. Ты вкладываешь 30 лет во что-то и... Но я не хочу портить наследие того, что я сделал. А ведь я могу стать тем самым человеком. Я могу прийти сюда и наговорить всякого дерьма, но я не хочу... Я не хочу быть таким типом. Мы делали хорошую музыку. Мы отлично проводили время вместе. Все изменилось. Динамика изменилась.

Трудно быть вдали от семьи, когда ты гастролируешь. Все это понимают. И обратная связь от людей, когда ты играешь, вдохновляешь их, затрагиваешь их жизнь, оказываешь на кого-то позитивное, продолжительное влияние, всегда поддерживала меня в процессе работы. И когда в группе что-то не ладилось, и все такое, ты обращал внимание на этих людей — это самое настоящее дерьмо, которое только можно было придумать. Люди постоянно подходили к нам и говорили: "Чувак, я был готов покончить с собой. А ваша музыка изменила меня". Как вы на это реагируете? Это действительно глубокий вопрос.

Так что я просто надеюсь на лучшее. Надеюсь, мы сможем все уладить. Я не хочу, чтобы мы пошли по какому-то дерьмовому пути. Мы все видели, как это бывает с группами, так что, надеюсь, все закончится на достойных условиях и мы сможем двигаться дальше».

На вопрос о том, есть ли у него шансы наладить отношения с HATEBREED и вернуться в группу, тот ответил:

«Мое время с HATEBREED закончилось... Закончилось. Моя семья на первом месте. Я оставлю все как есть. Я не могу вернуться к этому. Но наследие есть. За все то время, что я не был в коллективе, странно говорить, но люди знают меня по этой группе, где бы я ни появлялся. От такого невозможно избавиться. Идентичность все еще сохраняется. Так что это неплохо. Об этом тоже трудно говорить, но вот мы с вами. Новые двери открываются».

Говоря о новых музыкальных проектах, Beattie сказал:

«Когда это случилось [с HATEBREED], я был просто в шоке. Мне звонило много людей из других групп, больших групп, гастролирующих групп, друзей, которые у меня были. Я не буду называть всех. Я уважаю их частную жизнь и все такое. Но я очень люблю всех, кто связался со мной. Но, не считая этого, мой большой друг Scott Vogel [TERROR] однажды звонит мне и говорит: «Давай создадим группу». Я такой: «Ты что, б$$$ь, серьезно?» Потому что я даже не искал ничего, правда. Все это дерьмо просто случилось, и я вроде как пытаюсь с ним разобраться. А Scott такой: «Да, ты берешь Sean Martin, бывшего гитариста HATEBREED, и он хочет пригласить Jamie Pushbutton, который играл на [дебютном альбоме HATEBREED 1997 года] »Satisfaction [Is The Death Of Desire]". И я, типа, "Пошел на##й отсюда. Это просто безумие". Так что он связался с Jamie Pushbutton, а я — с Sean'ом. И да — это один из моих новых проектов, который находится в работе. Я пропустил эту неделю, но я езжу к нему каждую пятницу, чувак. Мы, б$$$ь, работаем над музыкой. И это безумие, чувак. Как будто дверь распахнулась. Такого никогда раньше не было. Так что я не могу дождаться, когда смогу джемовать с этими чуваками, собрать нас всех в одной комнате и сделать это. Это будет чертовски круто. Я очень рад объявить об этом и сообщить всем».

Далее Beattie сообщил, что у него в работе находится «еще один проект с участием Karl [Buechner] из EARTH CRISIS и его приятеля Anders [Löwgren] из AKANI. Кажется, он делал что-то с Jorge [Rosado из MERAUDER]. Я собираюсь джемовать с этими чуваками. У них уже написана музыка. Она уже готова. Я буду играть на басу. Но я с нетерпением жду и этого.

Так что сейчас у меня в работе несколько проектов. Это здорово — писать новое дерьмо, но при этом иметь возможность джемовать с друзьями. Мы с [бывшим барабанщиком HATEBREED] Dave Russo говорили о том, чтобы джемовать вместе, что-нибудь сделать!»




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