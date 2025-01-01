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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 159
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 85
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
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Tarja Turunen

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18 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN
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Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH



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В рамках недавнего интервью у TARJA TURUNEN спросили, следят ли она и другая бывшая вокалистка NIGHTWISH Anette Olzon друг за другом в социальных сетях и есть ли у них планы на сотрудничество, на что она ответила:

«На самом деле я только недавно присоединилась к её аккаунту, и я не знала, что она планирует тур или несколько концертов в Бразилии, где она будет исполнять песни из своей эпохи NIGHTWISH или что-то в этом роде. И один мой коллега в предыдущем телефонном разговоре сказал мне, что она комментирует некоторые из моих постов в соцсетях, и я подумала: "Ха. Хорошо. Для меня это новость", это просто замечательно.

Я никогда не встречала её лично — никогда не встречала ее лично — так что я бы с удовольствием обняла её. И нам есть о чём поговорить [смеётся], я так думаю. Но я желаю ей всего наилучшего в жизни. Надеюсь, она довольна тем, чем занимается. Так что да, большой палец вверх!»




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