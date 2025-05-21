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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 85
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
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*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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Chthonic

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21 май 2025 : 		 Вокалист CHTHONIC стал послом в Финляндии

29 апр 2025 : 		 Новое видео CHTHONIC

5 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

11 авг 2021 : 		 Вокалиста CHTHONIC хотят лишить полномочий

18 май 2021 : 		 Концертное видео CHTHONIC

14 май 2021 : 		 Концертное видео CHTHONIC

20 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

5 мар 2019 : 		 Новое видео с текстом от CHTHONIC

28 дек 2018 : 		 Вокалисту CHTHONIC не дали визу

10 окт 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

25 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 авг 2018 : 		 Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью

19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване
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Вокалист CHTHONIC стал послом в Финляндии



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Freddy Lim, вокалист известной тайваньской метал-группы CHTHONIC, назначен следующим послом Тайваня в Финляндии. Он был ключевой фигурой в комитете по иностранным делам и национальной обороне законодательного органа, где играл активную роль в парламентской дипломатии. Он выступал на Копенгагенском демократическом саммите в Дании в 2022 году и Форуме свободы в Осло в Норвегии в 2023 году, подчеркивая универсальность прав человека и свободы и заручаясь международной поддержкой Тайваня.

«Помимо музыкальных связей, моя давняя приверженность правам человека, прогрессивным ценностям и борьбе с авторитаризмом — это идеалы, которые Тайвань и Финляндия глубоко разделяют. Это все те области, в которых наше будущее сотрудничество и обмен могут стать еще крепче»




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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21 май 2025
Орион
Похоже, что топ-лист стран, в которые можно поехать для борьбы с авторитаризмом, он держал вверх ногами.
21 май 2025
olly71
у тайваня нет дипломатических отношений с Финляндией как нет и посольства . Там торговые представительства . Китай за этим строго следит и те страны которые признают официально Тайвань как независимое государство а их около 10 и все они не большие с теми у Китая нет ни каких дел не торговых не дипломатических.
21 май 2025
m
mohnatiy
olly71, получается, наебали желторотика 

















просмотров: 261





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