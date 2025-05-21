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Вокалист CHTHONIC стал послом в Финляндии



Freddy Lim, вокалист известной тайваньской метал-группы CHTHONIC, назначен следующим послом Тайваня в Финляндии. Он был ключевой фигурой в комитете по иностранным делам и национальной обороне законодательного органа, где играл активную роль в парламентской дипломатии. Он выступал на Копенгагенском демократическом саммите в Дании в 2022 году и Форуме свободы в Осло в Норвегии в 2023 году, подчеркивая универсальность прав человека и свободы и заручаясь международной поддержкой Тайваня.



«Помимо музыкальных связей, моя давняя приверженность правам человека, прогрессивным ценностям и борьбе с авторитаризмом — это идеалы, которые Тайвань и Финляндия глубоко разделяют. Это все те области, в которых наше будущее сотрудничество и обмен могут стать еще крепче»







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