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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 157
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось третьего мая на Nissan Stadium, Nashville, доступно ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
The Memory Remains
Lux Æterna
Too Far Gone?
Kirk and Rob Doodle (Dolly Parton’s “Jolene”)
Fade to Black
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu (dedicated to Cliff Burton)
The Unforgiven
Inamorata
Fight Fire With Fire
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




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