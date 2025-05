сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось третьего мая на Nissan Stadium, Nashville, доступно ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Kirk and Rob Doodle (Dolly Parton’s “Jolene”)

Fade to Black

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Inamorata

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

Enter Sandman http://www.metallica.com







+0 -0



просмотров: 168