Новое видео TEMTRIS

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Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»
161
CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил»
101
Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты...
59
Новое видео BATTLE BEAST
39
Вокалист DISTURBED сделал предложение
35
все новости группы
Temtris
Австралия
-
https://www.temtris.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Temtris/
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21 май 2025
Corpsegrinder04
Умеют на Darkside -е говна копнуть и удивить.
Давно такой шляпы не слышал. Эта самодеятельность даже хуже завсегдатых ютубовских самородков. Ощущение как будто тётка поёт на балконе в дешевый микрофон, а музон на заднем плане из DVD- Караоке шпарит. Движения вокалистки в клипе тоже отдельная тема. Размахивание руками и походняк зачётный .Про музыкальную составляющую вообще молчу.
В особенности доставило соло технаря на 7-ми струнном Джексоне, жалко что ещё и не безголовый.
Ладно там основной рифф два притопа, хватило бы 4-х струн как у Кавальеры, но соло - пару базовых вертушек тырын тын тын это нечто.
просмотров: 192
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Давно такой шляпы не слышал. Эта самодеятельность даже хуже завсегдатых ютубовских самородков. Ощущение как будто тётка поёт на балконе в дешевый микрофон, а музон на заднем плане из DVD- Караоке шпарит. Движения вокалистки в клипе тоже отдельная тема. Размахивание руками и походняк зачётный .Про музыкальную составляющую вообще молчу.
В особенности доставило соло технаря на 7-ми струнном Джексоне, жалко что ещё и не безголовый.
Ладно там основной рифф два притопа, хватило бы 4-х струн как у Кавальеры, но соло - пару базовых вертушек тырын тын тын это нечто.