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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 161
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 101
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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Temtris

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|||| сегодня

Новое видео TEMTRIS



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The World is Bleeding Out, новое видео TEMTRIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома QUEEN OF CROWS.




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21 май 2025
Corpsegrinder04
Умеют на Darkside -е говна копнуть и удивить.
Давно такой шляпы не слышал. Эта самодеятельность даже хуже завсегдатых ютубовских самородков. Ощущение как будто тётка поёт на балконе в дешевый микрофон, а музон на заднем плане из DVD- Караоке шпарит. Движения вокалистки в клипе тоже отдельная тема. Размахивание руками и походняк зачётный .Про музыкальную составляющую вообще молчу.
В особенности доставило соло технаря на 7-ми струнном Джексоне, жалко что ещё и не безголовый.
Ладно там основной рифф два притопа, хватило бы 4-х струн как у Кавальеры, но соло - пару базовых вертушек тырын тын тын это нечто. 

















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