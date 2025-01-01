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Лидер BUSH: «Я старался быть максимально понятным»



Gavin Rossdale в интервью 98 Rock рассказал о новом альбоме:



«Ну, я считаю, что это как будто фотография моей жизни. Я нахожусь на том этапе своей жизни, когда могу заглянуть достаточно далеко назад и вспомнить, как я впервые записывал пластинки. У меня не было никаких ориентиров, понимаете, о чем я? Я не знал, что происходит, и дорога была просто бесконечной и открытой. А потом, очевидно, когда ты взрослеешь, становишься старше и видишь, что происходит на земле, и что ты уже успел сделать, ты должен признать: «Хорошо, я вижу горизонт». Так что это уже совсем другой подход к тому, чтобы убедиться, что есть причина сочинять. Я называю это «улучшить тишину». Так что я просто углубился в себя и нашел несколько идей, поэкспериментировал с собой в музыкальном и лирическом плане, погрузился в себя и постарался быть как можно более откровенным. Каждый раз, когда я думал о какой-то идее, я спрашивал себя, достаточно ли ясно я ее излагаю. И я старался дойти до самых основ строения человека».







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