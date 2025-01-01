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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 128
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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*

Bush

*



22 май 2025 : 		 Лидер BUSH: «Я старался быть максимально понятным»

18 апр 2025 : 		 Новая песня BUSH

29 мар 2025 : 		 Вокалист BUSH: «Ментальное здоровье очень важно!»

27 фев 2025 : 		 Вокалист BUSH дал совет молодым

5 фев 2025 : 		 Вокалист BUSH: «Не понимаю, как молодежи зарабатывать»

17 янв 2025 : 		 BUSH начинают сведение

4 янв 2025 : 		 BUSH завершили работу над альбомом

11 дек 2024 : 		 Готов ли вокалист BUSH продать свои песни?

3 окт 2024 : 		 BUSH переиздают альбом

16 сен 2024 : 		 KEVIN MARTIN присоединился на сцене к BUSH для кавер-версии THE BEATLES

18 июл 2024 : 		 Вокалист BUSH: «Я очень горжусь своими записями»

18 июн 2024 : 		 BUSH выпустят новую песню летом

21 янв 2024 : 		 Вокалист BUSH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

7 дек 2023 : 		 У вокалиста BUSH уже есть семь новых песен

3 дек 2023 : 		 Вокалист BUSH: «И через сколько ИИ все захватит? Через год, через 10?»

2 ноя 2023 : 		 BUSH в "The Talk"

28 окт 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Целиком сыграть первый альбом?»

11 окт 2023 : 		 Новое видео BUSH

26 сен 2023 : 		 Почему BUSH только сейчас выпускают сборник лучшего

21 сен 2023 : 		 Новая песня BUSH

20 сен 2023 : 		 Сборник BUSH выйдет в ноябре

7 сен 2023 : 		 Сборник лучшего от BUSH

5 июл 2023 : 		 Напишет ли вокалист BUSH автобиографию?

3 май 2023 : 		 Новая песня BUSH

7 мар 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Я был шокирован решением суда по делу Роу против Уйэда»

23 фев 2023 : 		 AMY LEE присоединилась к BUSH
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Лидер BUSH: «Я старался быть максимально понятным»



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Gavin Rossdale в интервью 98 Rock рассказал о новом альбоме:

«Ну, я считаю, что это как будто фотография моей жизни. Я нахожусь на том этапе своей жизни, когда могу заглянуть достаточно далеко назад и вспомнить, как я впервые записывал пластинки. У меня не было никаких ориентиров, понимаете, о чем я? Я не знал, что происходит, и дорога была просто бесконечной и открытой. А потом, очевидно, когда ты взрослеешь, становишься старше и видишь, что происходит на земле, и что ты уже успел сделать, ты должен признать: «Хорошо, я вижу горизонт». Так что это уже совсем другой подход к тому, чтобы убедиться, что есть причина сочинять. Я называю это «улучшить тишину». Так что я просто углубился в себя и нашел несколько идей, поэкспериментировал с собой в музыкальном и лирическом плане, погрузился в себя и постарался быть как можно более откровенным. Каждый раз, когда я думал о какой-то идее, я спрашивал себя, достаточно ли ясно я ее излагаю. И я старался дойти до самых основ строения человека».




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