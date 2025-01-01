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Надгробие Пола Ди'Анно



Дорогие поклонники и друзья. В преддверии 67-го дня рождения Пола на его могиле наконец-то установили красивое надгробие. Спасибо сестре Пола Шэрон, которая прислала нам эту фотографию, чтобы мы могли поделиться ею с вами. На прошлой неделе весь мир еще раз показал, как много Пол для них значит и как сильно его не хватает.











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