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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 162
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 112
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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Paul Di'Anno

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21 май 2025 : 		 Надгробие Пола Ди'Анно

27 апр 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO

18 мар 2025 : 		 Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной

13 мар 2025 : 		 STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»

5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO

9 июл 2023 : 		 PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет

3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE

3 май 2023 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE
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|||| сегодня

Надгробие Пола Ди'Анно



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Дорогие поклонники и друзья. В преддверии 67-го дня рождения Пола на его могиле наконец-то установили красивое надгробие. Спасибо сестре Пола Шэрон, которая прислала нам эту фотографию, чтобы мы могли поделиться ею с вами. На прошлой неделе весь мир еще раз показал, как много Пол для них значит и как сильно его не хватает.






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