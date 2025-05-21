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TONY IOMMI в новой песне Робби Уильмса



"Rocket" feat. Tony Iommi, новая песня Робби Уильмса, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Britpop", выход которого намечен на осень на Columbia Records в цифровом варианте, на обычном CD, делюкс-CD и кассете!



«Я решил создать альбом, который хотел написать и выпустить после ухода из TAKE THAT в 1995 году. Это был пик бритпопа и золотой век для британской музыки. Над этим альбомом я работал с некоторыми из моих героев; он сырой, в нем больше гитар, и это альбом, который еще более бодрый и вдохновляющий, чем обычно. В нем есть и немного британского, и, конечно, немного поп-музыки. Я безмерно горжусь этой работой и очень хочу, чтобы поклонники услышали этот альбом. Мне также не терпится исполнить пару песен с него во время моего предстоящего тура «Britpop», который я открываю в Великобритании, что вполне закономерно»







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