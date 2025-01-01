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KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER



KELLY HANSEN анонсировал свой уход из FOREIGNER после летнего тура 2025 года:



«Быть голосом FOREIGNER было одной из величайших привилегий в моей жизни. Но пришло время передать микрофон. У Luis'а есть голос, энергия и душа, чтобы нести эти песни в будущее. Я горжусь тем, что передаю ему эту работу».



Mick Jones: «В 1976 году я поставил перед собой цель собрать самую лучшую группу музыкантов, которую я только мог найти. Результаты показали, что это сработало! Примерно тридцать лет спустя Jason Bonham побудил меня сделать все заново и создать совершенно новый FOREIGNER, и магия все еще была на месте. Мне особенно повезло с выбором вокалиста.



Kelly Hansen — один из лучших фронтменов в нашем бизнесе, и за последние двадцать лет он вдохнул новую жизнь в наши песни. Его безграничная энергия и безупречный талант помогли нам взобраться на гору и дали возможность вокалисту и гитаристу FOREIGNER Luis Maldonado привести нас домой.



Я желаю Kelly огромного счастья в его дальнейших начинаниях после нашего летнего тура и с нетерпением жду возможности поприветствовать Luis'а на его новой должности. Именно его я выбрал в качестве гитариста, и он уже показал нам, на что способен в качестве вокалиста, выступив в качестве фронтмена группы в Южной Америке и получив невероятные отзывы. Вскоре он возглавит группу, которая понесет нас к новым вершинам!»







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