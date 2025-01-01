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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 128
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
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Jimi Hendrix

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K.K. DOWNING: «JIMI HENDRIX записал первые металл-песни»



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K.K. DOWNING в интервью Rock Hard Greece спросили, как JUDAS PRIEST отошли от блюз-рокового альбома "Rocka Rolla" к более жёсткому звучанию, на что он ответил:

«Я считаю, что всё это появилось в результате естественного процесса. Всё эволюционирует, в прямом смысле этого слова. Это были захватывающие времена.

Кстати, мне очень повезло. Большая удача, что я родился в 1951 году. И я должен сказать, что именно тогда, когда я достиг совершеннолетия и начал обретать здравый смысл и осознание, когда мне было 13, 14 и 15 лет, всё и произошло в музыкальном плане. Столько всего случилось. Конечно, вначале многое было связано с поп-музыкой, с THE BEATLES и многими другими группами. Но тогда также существовало блюзовое движение с JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS и CREAM, и, конечно, THE ROLLING STONES, THE SMALL FACES тоже были великолепны, а ещё THE TROGGS, THE PRETTY THINGS и множество других групп. Мне было всего 14 лет или около того. Это было так захватывающе, потому что всё происходило очень быстро. Когда мне было 16, я впервые увидел Джими Хендрикса, и это изменило мою жизнь. Это был захватывающий момент. Было много групп из прогрессивного блюзового движения. JETHRO TULL, BLODWYN PIG, TEN YEARS AFTER, TASTE, FREE. Не было никаких границ. Но, разумеется, у меня всегда было такое мышление — мне всегда нравилось более угрюмое, мрачное звучание... Вот почему мне нравились THE ROLLING STONES в раннем возрасте, потому что они были эклектичными и мрачными в те дни. Но это были захватывающие времена.

Происходящее между концом 1960-х и серединой 1970-х было эволюцией — SCORPIONS, UFO, BLACK SABBATH — появилось много других компонентов, которые не были блюзом, не были прогрессивным блюзом, но был другой стиль, который меня привлекал, в котором былм более риффовые песни в противовес 12-тактовому блюзу или чему-то более блюзовому. Много великих групп было основано на блюзе, прогрессивном блюзе — FLEETWOOD MAC и многие другие группы, которые я упоминал. Но то, что в итоге стало хэви-металлом, уже было. Оно преобладало в таких группах, как JUDAS PRIEST, определённо в BLACK SABBATH и некоторых других. Всё это было. Но и у великого Джими Хендрикса было немного хеви-металла — "Purple Haze" и "Foxy Lady". Я считаю, что они были передовыми, металлическими, как я себе это представляю».




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