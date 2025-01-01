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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 128
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
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Foreigner

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Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»



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KELLY HANSEN после сообщения об уходе из группы, опубликовал следующее сообщение:

«Всем привет. Привет. Я прогуливаюсь утром после вчерашнего шоу «Голос». Если вы не знаете, я объявил в прямом эфире «Голоса», что это будет мое последнее лето в качестве вокалиста FOREIGNER. И это была удивительная, невероятная дорога. Мне очень нравятся ребята, нравится группа, нравятся эти песни. Я люблю вас, ребята. Мне очень сложно описать то, что вы сделали для меня, и мою благодарность за все, что вы дали мне за эти 20 лет в группе. И я надел солнцезащитные очки, потому что вчера вечером у нас была отличная вечеринка.

Я хотел сказать вам, что весь оставшийся год я буду делать посты о своем последнем пребывании в качестве вокалиста группы и показывать события из последнего тура, который состоится этим летом, а также моменты из прошлого, воспоминания, юмор и все то прекрасное, что я разделял с группой.

Все, что я могу сказать вам, — это то, что я так горд и так благодарен за то, что вы, ребята, были частью моей музыкальной жизни. И это еще не конец. У нас впереди еще целое лето. Так что я хочу порекомендовать вам узнать, где мы играем в вашем регионе этим летом. Я собираюсь дать 45 или около того концертов в рамках своего последнего тура с группой. Так что проверьте. Пожалуйста, приходите на вечеринку с нами. У нас впереди еще немало зажигательных выступлений. И еще раз огромное спасибо вам, ребята!»




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