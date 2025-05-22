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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 127
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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Iron Maiden

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Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»



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ADRIAN SMITH в интервью Made In Metal ответил на вопрос о том, какие у него взаимоотношения с Bruce'ом Dickinson'ом:

«Когда в 1982 году Bruce только присоединился к IRON MAIDEN, я помню, группа репетировала, а потом все расходились по домам. А я тогда ещё не был женат. Думаю, что и он был не женат. Но после репетиции мы с Bruce'ом шли пить пиво или играть в бильярд и немного общались. Потому что он только-только присоединился к группе, и я пытался наладить с ним контакт. Я всегда сочинял песни, так что я обычно показывал ему риффы, а потом мы начали с ним вместе сочинять. Таковы наши музыкальные отношения. Он всегда приходит ко мне и говорит: "Что у тебя есть?", если мы работаем над альбомом. "У тебя есть риффы?" И у меня есть риффы, или даже мелодии, или название для песни. И он великолепен. С ним очень легко работать. Он очень быстро что-то придумывает, и мы очень быстро сочиняем песни. Ему нравится так работать. Он прекрасный вокалист. У него отличный диапазон. Когда я работаю один и собираю идеи, я могу представить, как он поёт то, что я играю, так что это тоже рабочий момент.

В 1990-х, когда я только начал заниматься сольным творчеством, он пришёл ко мне и сказал, что хочет, чтобы я присоединился к его сольной группе. И мне очень понравились песни, которые он исполнял с гитаристом его сольной группы Roy'ем Z — кажется, это был "Chemical Wedding", первый сольный альбом Bruce'a; я люблю эти песни. Так что в 1990-е годы я как бы присоединился к команде Bruce'a, и это была пара замечательных лет. Мне это очень понравилось. Я многому научился, например, у того же Roy'я. Так что мы с ним отлично ладим и сочиняем, как мне кажется, отличную музыку вдвоём».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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22 май 2025
d
decided
Стареет Андрюха, ведь первый сольник с ним был Accident of Birth
22 май 2025
Corpsegrinder04
Главное не курить и не доставать мобилу. 

















просмотров: 173





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