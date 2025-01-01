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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 127
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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Alice Cooper

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|||| сегодня

Видео полного выступления ALICE COOPER



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Видео полного выступления ALICE COOPER, которое состоялось 20 мая в Mohegan Arena at Casey Plaza, Wilkes-Barre, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.




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