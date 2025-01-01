сегодня



В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST



Sony Music Vision, в сотрудничестве с Sony Music Entertainment UK и Epic Records, анонсировали фильм о JUDAS PRIEST, "The Ballad Of Judas Priest", режиссерами которого будут Sam Dunn и Tom Morello.



Мы жили и дышали металлом более пяти десятилетий, и наконец в этом документальном фильме мы приглашаем нашу паству официально ознакомиться с нашей жизнью без цензуры, в невиданном ранее образе... ряса снимается, являя PRIEST во всей их металлической красе!»



Сорежиссеры Morello и Dunn заявили: «Хотя некоторые знают JUDAS PRIEST по их грандиозным хитам, которые сформировали жанр хэви-металл, их история гораздо шире. Прослеживая их невероятный 50-летний путь, этот фильм расскажет о том, как JUDAS PRIEST определили звучание и облик металла, а также сделали его более инклюзивным. Мы благодарны группе за то, что она позволила нам получить такой интимный, нефильтрованный доступ к их жизни, и с нетерпением ждем возможности представить этот фильм металлическим массам по всему миру!»







+0 -0



просмотров: 118

