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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 127
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Judas Priest

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В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST



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Sony Music Vision, в сотрудничестве с Sony Music Entertainment UK и Epic Records, анонсировали фильм о JUDAS PRIEST, "The Ballad Of Judas Priest", режиссерами которого будут Sam Dunn и Tom Morello.

Мы жили и дышали металлом более пяти десятилетий, и наконец в этом документальном фильме мы приглашаем нашу паству официально ознакомиться с нашей жизнью без цензуры, в невиданном ранее образе... ряса снимается, являя PRIEST во всей их металлической красе!»

Сорежиссеры Morello и Dunn заявили: «Хотя некоторые знают JUDAS PRIEST по их грандиозным хитам, которые сформировали жанр хэви-металл, их история гораздо шире. Прослеживая их невероятный 50-летний путь, этот фильм расскажет о том, как JUDAS PRIEST определили звучание и облик металла, а также сделали его более инклюзивным. Мы благодарны группе за то, что она позволила нам получить такой интимный, нефильтрованный доступ к их жизни, и с нетерпением ждем возможности представить этот фильм металлическим массам по всему миру!»




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