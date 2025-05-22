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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 127
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Black Sabbath

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IAN GILLAN: «Слава Богу, они пересведут мой альбом с BLACK SABBATH»



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IAN GILLAN в беседе с Rolling Stone Brasil обсудил задумку Tony Iommi пересвести альбом "Born Again":

«Я думаю, что песни великолепны. Но звучание было ужасным. Микс был фиговым. Однажды звукоинженер исчез из студии. И его место занял кто-то другой. Я не буду говорить, кто именно, потому что это должно оставаться в секрете. Но после этого на записи можно было слышать только бас. Если вы смотрели фильм "This is Spinal Tap" (1984), то это история "Born Again". Девушка из звукозаписывающей компании или пресс-атташе сказала менеджеру: "Невозможно это крутить по радио". И именно так и произошло. Уровень басов был настолько высоким, что его невозможно было слушать по радио. Это было как раз после появления цифровой музыки. У меня есть кассета с миксом, который в 10 раз лучше, чем звучание альбома. Если они собираются делать ремикс, то уже поздновато. Но да, возможно, для ценителей, коллекционеров или ещё кого-то... Я не знаю. Но в альбоме есть несколько песен, которые я считаю по-настоящему отличными.

Сочинять с Tony — это всегда радость, и мы, конечно, получили массу удовольствия от создания этой пластинки. На ней есть песня "Trashed", которая была написана на следующий день после того, как произошла эта история. Это было потрясающее время. Я наслаждался туром. Это была самая длинная вечеринка, на которой я когда-либо был. Она длилась целый год.

Я считаю, что альбом великолепен. Мы всегда признавали тот факт, что Ozzy — вокалист Black Sabbath. И люди отождествляли себя с ним. Так что это был некий гибрид и странная ситуация. Но, слава Богу, они собираются сделать ремикс».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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22 май 2025
P
Petrucci
Этот "кто-то другой" был сам Гиллан ))) Альбом неплох. С удовольствием послушаю ремастер- слушать глухой оригинал такое себе удовольствие
22 май 2025
Lord Iscariah
Саббат без Оззи хуета полная. Ни одного внятного альбома, ни одной хорошей песни.
22 май 2025
Tom Sawyer
Lord Iscariah, Саббат хуета полная хоть с Оззи, хоть с Хуёззи.
22 май 2025
olly71
Lord Iscariah, самый лучший альбом Саббат это 89 года а там и близко не было Оззи
22 май 2025
Rocky Wolfsson
olly71, не спорю, Hedless Cross классный альбом, но лучшими считаю те, что с Дио...
22 май 2025
B
Bonanza
Никогда не любил этот натужный и вымученный альбом. И Гиллану к музыке Black Sabbath лучше впредь не подходить на пушечный выстрел.
22 май 2025
Corpsegrinder04
Да не очень этот альбом. И следующий тоже, при всём уважении к Айоми.
Рядом не валялся с 80, 81 и тем более с кайфовыми 87-95.
22 май 2025
J
Jack of Diamonds
Distrubing the Priest и The Fallen - топ, не надо тут
22 май 2025
Rocky Wolfsson
Jack of Diamonds, мне с него больше Digital Bitch нравится. 

















просмотров: 583





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