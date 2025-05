сегодня



IAN GILLAN: «Слава Богу, они пересведут мой альбом с BLACK SABBATH»



IAN GILLAN в беседе с Rolling Stone Brasil обсудил задумку Tony Iommi пересвести альбом "Born Again":



«Я думаю, что песни великолепны. Но звучание было ужасным. Микс был фиговым. Однажды звукоинженер исчез из студии. И его место занял кто-то другой. Я не буду говорить, кто именно, потому что это должно оставаться в секрете. Но после этого на записи можно было слышать только бас. Если вы смотрели фильм "This is Spinal Tap" (1984), то это история "Born Again". Девушка из звукозаписывающей компании или пресс-атташе сказала менеджеру: "Невозможно это крутить по радио". И именно так и произошло. Уровень басов был настолько высоким, что его невозможно было слушать по радио. Это было как раз после появления цифровой музыки. У меня есть кассета с миксом, который в 10 раз лучше, чем звучание альбома. Если они собираются делать ремикс, то уже поздновато. Но да, возможно, для ценителей, коллекционеров или ещё кого-то... Я не знаю. Но в альбоме есть несколько песен, которые я считаю по-настоящему отличными.



Сочинять с Tony — это всегда радость, и мы, конечно, получили массу удовольствия от создания этой пластинки. На ней есть песня "Trashed", которая была написана на следующий день после того, как произошла эта история. Это было потрясающее время. Я наслаждался туром. Это была самая длинная вечеринка, на которой я когда-либо был. Она длилась целый год.



Я считаю, что альбом великолепен. Мы всегда признавали тот факт, что Ozzy — вокалист Black Sabbath. И люди отождествляли себя с ним. Так что это был некий гибрид и странная ситуация. Но, слава Богу, они собираются сделать ремикс».





View this post on Instagram

















+1 -0



( 9 ) просмотров: 583