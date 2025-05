сегодня



“The Edge Awaits”, новое видео TRANSCENDENCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из первого за 22 года студийного альбома Nothing Etched In Stone – Pt. I, релиз которого намечен на 27 июня на Cosmic Fire Records:



“Discovery”

“Take Control”

“One Fear”

“Shades Of Winter”

“Last Solstice”

“Infect The Nations”

“The Edge Awaits”

“Voices In The Dark”

“Lost… Dream”

“In… Time”

“Ruins… Before The Dawn”

“Open The Sky” (CD bonus track)





