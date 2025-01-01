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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 164
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 126
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
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Mike Portnoy

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22 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN

27 апр 2025 : 		 MIKE PORTNOY показал свой инструмент

23 янв 2025 : 		 Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а?

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет AVENGED SEVENFOLD

13 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

1 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

27 май 2024 : 		 MIKE PORTNOY учится играть TOOL

25 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет 'Panic Attack'

12 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RUSH

26 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

25 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

8 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступил с BLUE THUNDER

21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш
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|||| сегодня

MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN



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MIKE PORTNOY исполнил композицию VAN HALEN “Light Up The Sky” в честь Alex'a Van Halen'a — видео доступно ниже.




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