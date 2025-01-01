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FROZEN CROWN нашли гитаристку



FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:



«Человек не просто приходит в Frozen Crown как сессионный участник: он становится частью семьи! Мы приветствуем Alexandra Lioness в качестве постоянного члена группы!



Мы общались с ней с 2020 года, после распада нашего первого состава, но из-за Ковида и расстояния мы не могли работать вместе... до сих пор. Alexandra привнесет в Frozen Crown свои дикие хард-н-хэви вибрации, свое потрясающее присутствие на сцене и свою безумную гитарную технику, начиная с наших летних концертов (первый уже через пару недель на Metal Fest Plzen CZ) и позже работая с нами над нашими будущими альбомами. Надеюсь, вам понравится такое пополнение в группе!



Конечно же, благодаря своему таланту, трудолюбию и профессионализму, она смогла выучить (и безупречно исполнить) весь сет-лист на нашем последнем концерте в Милане, несмотря на очень короткое предупреждение. И прямо там, на той же площадке, где мы отыграли наше самое первое шоу в 2018 году, мы отпраздновали это новое начало.



Если вы не знаете Aleksandra Stamenkovic (ее настоящее имя), то она является лидером, автором песен, вокалисткой, ведущей гитаристкой и вдохновителем сербской группы Jenner. Будучи таким всесторонне развитым артистом, а также видеомейкером, продюсером и менеджером, она не ограничивается только гитарными обязанностями: она уже начала заботиться о многих аспектах группы помимо музыки, помогая тем самым все более требовательному повелителю ситхов Federico.



Кто-то может поставить под сомнение наше решение включить в состав группы человека, который родился так далеко от нас, даже в стране, не входящей в ЕС. Правда в том, что семью не выбирают — ее создают. Aleksandra появилась в довольно сложной ситуации и помогла нам пережить и шокирующее осознание состояния здоровья Jade, и внезапную перетряску состава, мотивируя нас и заряжая своим энтузиазмом. Ее невероятная преданность делу, скромность и постоянный позитив доказали, что мы нашли идеальную пару, и после некоторого времени совместной работы мы чувствуем себя правильно, начиная эту новую главу с ней и доверяя ей Корону и Меч.



Этот пост - не что иное, как любовное письмо нашей новообретенной спутнице, и мы надеемся, что вы полюбите ее так же сильно, как уже полюбили мы. Добро пожаловать, Lioness!»





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