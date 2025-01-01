Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 164
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 124
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 164
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 124
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
[= ||| все новости группы



*

Frozen Crown

*



22 май 2025 : 		 FROZEN CROWN нашли гитаристку

17 май 2025 : 		 Из FROZEN CROWN уходит гитаристка

6 май 2025 : 		 Видео полного выступления FROZEN CROWN

11 мар 2025 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 дек 2024 : 		 FROZEN CROWN подвели итоги

10 дек 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

16 окт 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления FROZEN CROWN

12 сен 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 авг 2024 : 		 FROZEN CROWN представляют новый альбом

7 авг 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

5 авг 2024 : 		 FROZEN CROWN о туре с U.D.O.

14 июл 2024 : 		 Демонстрационное видео от FROZEN CROWN

8 июл 2024 : 		 Демонстрационное видео от FROZEN CROWN

29 июн 2024 : 		 FROZEN CROWN о круизе

3 май 2024 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

5 мар 2024 : 		 FROZEN CROWN о визите в Скандинавию

19 фев 2024 : 		 FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»

29 сен 2023 : 		 Концертное видео FROZEN CROWN

20 сен 2023 : 		 FROZEN CROWN дебютировали в новом составе

7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

3 фев 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FROZEN CROWN нашли гитаристку



zoom
FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Человек не просто приходит в Frozen Crown как сессионный участник: он становится частью семьи! Мы приветствуем Alexandra Lioness в качестве постоянного члена группы!

Мы общались с ней с 2020 года, после распада нашего первого состава, но из-за Ковида и расстояния мы не могли работать вместе... до сих пор. Alexandra привнесет в Frozen Crown свои дикие хард-н-хэви вибрации, свое потрясающее присутствие на сцене и свою безумную гитарную технику, начиная с наших летних концертов (первый уже через пару недель на Metal Fest Plzen CZ) и позже работая с нами над нашими будущими альбомами. Надеюсь, вам понравится такое пополнение в группе!

Конечно же, благодаря своему таланту, трудолюбию и профессионализму, она смогла выучить (и безупречно исполнить) весь сет-лист на нашем последнем концерте в Милане, несмотря на очень короткое предупреждение. И прямо там, на той же площадке, где мы отыграли наше самое первое шоу в 2018 году, мы отпраздновали это новое начало.

Если вы не знаете Aleksandra Stamenkovic (ее настоящее имя), то она является лидером, автором песен, вокалисткой, ведущей гитаристкой и вдохновителем сербской группы Jenner. Будучи таким всесторонне развитым артистом, а также видеомейкером, продюсером и менеджером, она не ограничивается только гитарными обязанностями: она уже начала заботиться о многих аспектах группы помимо музыки, помогая тем самым все более требовательному повелителю ситхов Federico.

Кто-то может поставить под сомнение наше решение включить в состав группы человека, который родился так далеко от нас, даже в стране, не входящей в ЕС. Правда в том, что семью не выбирают — ее создают. Aleksandra появилась в довольно сложной ситуации и помогла нам пережить и шокирующее осознание состояния здоровья Jade, и внезапную перетряску состава, мотивируя нас и заряжая своим энтузиазмом. Ее невероятная преданность делу, скромность и постоянный позитив доказали, что мы нашли идеальную пару, и после некоторого времени совместной работы мы чувствуем себя правильно, начиная эту новую главу с ней и доверяя ей Корону и Меч.

Этот пост - не что иное, как любовное письмо нашей новообретенной спутнице, и мы надеемся, что вы полюбите ее так же сильно, как уже полюбили мы. Добро пожаловать, Lioness!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 26





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом