сегодня



ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»



ALICE COOPER в интервью 98 Rock ответил на вопрос о том, где он в свои 77 лет продолжает черпать энергию для своих концертов:



«Я никогда не устаю от этого. Я никогда не устаю от роли Alice. Я делаю это уже 60 лет. И персонаж, которого я играю на сцене... Было два Alice. Оригинальный Alice был чем-то вроде мальчика для битья. Он был проблемой общества. И когда я протрезвел, я решил: "Я больше не могу играть этого персонажа. Так что теперь я буду играть Alice'а как высокомерного злодея. Он будет действительно высокомерным злодеем!"



Я никогда не устаю от этой роли. Можно подумать, я бы уже давно утомился от песен "I'm Eighteen", "Under My Wheels" и им подобных. Но это весело. И я окружаю себя лучшими исполнителями. Так уж получилось, что лучшие музыканты в моей нынешней группе — все мои хорошие друзья. Никакого эгоизма. Никто не жалуется. Гитаристка Nita Strauss — просто ангел. Она не может дождаться выхода на сцену. Она с нами уже 10 лет. И у неё есть своя группа. И она играла с поп-суперзвездой Деми Ловато в течение года. Так что у нас были разные музыканты. Я сказал ей: "Давай, действуй. Наше шоу всегда будет продолжаться. И это открытая дверь. Ты всегда можешь вернуться"».







+0 -0



просмотров: 208

