Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 135
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 135
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 35
[= ||| все новости группы



*

Kataklysm

*



22 май 2025 : 		 Новая песня KATAKLYSM

14 фев 2024 : 		 Видео полного выступления KATAKLYSM

26 янв 2024 : 		 Новое видео KATAKLYSM

20 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления KATAKLYSM

15 авг 2023 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Ой, как всё дорого!»

12 авг 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июн 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

19 май 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 мар 2021 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 янв 2021 : 		 Новые соусы KATAKLYSM

6 окт 2020 : 		 KATAKLYSM поменяли барабанщика

27 сен 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

29 авг 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 авг 2020 : 		 Гитаристу KATAKLYSM уже лучше

25 авг 2020 : 		 У гитариста KATAKLYSM выявлен коронавирус

25 июл 2020 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Горжусь новым альбомом»

11 июл 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

23 июн 2020 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет осенью

15 июн 2020 : 		 KATAKLYSM завершили работу над альбомом

4 май 2020 : 		 Защитные маски от KATAKLYSM

19 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

27 мар 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о канадской металл-сцене

25 фев 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о группах, серьёзно изменивших своё звучание: «Это нечестно перед теми, кто столько лет тебя поддерживал»

17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

18 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM
Показать далее
| - |

|||| 22 май 2025

Новая песня KATAKLYSM



zoom
"The Rabbit Hole", новая песня группы KATAKLYSM, доступна для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 май 2025
Corpsegrinder04
Прокопенко в клипе не хватает.
Песня средняя. 

















просмотров: 87





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом