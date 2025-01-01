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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
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Thin Lizzy

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Гитарист THIN LIZZY: «Вскоре я снова смогу отправить свои булочки в путь!»



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SCOTT GORHAM в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать его на концертах:

«По состоянию на сегодня все возможно. Около года назад у меня были проблемы со здоровьем: мне удалили почку, и у меня начался сепсис. И второй хирург сказал, что я фактически умер на операционном столе и все такое. И я такой: "Серьезно, чувак? Какого черта все это значит? А теперь мне сделали третью операцию, и он сказал: «Может, тебе стоит взять отпуск и просто восстановиться и все такое, набраться сил и все такое». Вот этим я и занимаюсь. А пока я занимаюсь рисованием. Так что, надеюсь, вскоре я снова смогу отправить свои булочки в путь».

После того как ведущий отметил, что, похоже, он «творчески реализован, даже если это не связано с гитарой», в ответ Scott сказал:

«Да. Не забывайте, что я играю на гитаре в группах уже 50 лет, так что сидеть в аэропорту Хитроу в ожидании следующего рейса для меня давно уже не новость. Но рисование, постоянное занятие этим прямо сейчас — это что-то для меня новое. Это то, чем, как я думал, я никогда не буду заниматься постоянно. Так что сейчас я наслаждаюсь этим перерывом между музыкой и движением в немного другом направлении. Я имею в виду, что это все еще развлечение, но это только другая сторона. Так что мне это очень нравится!»




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