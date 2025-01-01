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Ronnie Romero

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RONNIE ROMERO: «Я никогда не хотел копировать DIO»



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RONNIE ROMERO в недавнем интервью спросили, насколько сложно было исполнять песни, которые пели Ронни Джеймс Дио, Joe Lynn Turner, Graham Bonnet, Ian Gillan и David Coverdale. Он ответил:

«Это и правда был вызов. Потому что я никогда даже не попытаюсь выйти на этот уровень. Мы говорим о певцах, и особенно о Ронни Джеймсе Дио, который, я бы сказал, создал этот звук и путь для рок-певцов и исполнителей тяжёлого металла. Так что он, вероятно, является крёстным отцом исполнителей в плане интерпретации и такого голоса, такой агрессивности в том, как он пел. То же самое с Joe, с Graham'ом, с Gillan'ом, потому что мы исполняли песни эпохи DEEP PURPLE с David'ом Coverdale'ом, со всеми этими музыкантами.

Вряд ли людям понравится видеть картонную копию вокалиста, который просто пытается повторить оригинальных исполнителей. Я всегда пытался попасть в этот небольшой промежуток между ними: я старался как можно ближе подойти к оригиналу, уважая его, но в то же время мне нужно было привнести свою интерпретацию и своё исполнение. Люди не хотят видеть копию, но они также не хотят слышать что-то совсем другое, особенно в песнях RAINBOW с Дио — они настолько глубоко засели в головах людей, что если вы слишком отойти от оригинала, им это не понравится. Так что в моём случае это небольшой промежуток между тем, как я могу приблизиться к оригиналу, но в то же время поставить свою собственную печать и не показаться никому странным. Поэтому в небольшом пространстве можно угодить многим людям. [Смеётся]. В общем, это был вызов, но было интересно — в конце концов это было увлекательно, потому что Ritchie [Blackmore, гитарист и основатель RAINBOW] доверился мне, чтобы я сделал это по-своему. И я постарался сделать всё возможное, отдавая дань уважения всем этим вокалистам».




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