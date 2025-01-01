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SHINEDOWN планируют еще два сингла



В рамках программы "On With Mario Lopez", Brent Smith сообщил, что SHINEDOWN планируют выпуск новых синглов:



«Мы работаем над проектом чуть больше года, и сейчас он готов, наверное, на 75 процентов. Но есть и другая сторона — мы уже строим гастрольный цикл на 2026 и 2027 годы. Мы, конечно, готовимся к туру. Кроме того, мы выпустили два сингла и собираемся выпустить еще два сингла этим летом. А затем мы надеемся анонсировать альбом и представить его в этом году. Но все, кто нас знает, понимают, что когда мы находимся в студии и приходит время писать альбом SHINEDOWN, мы должны быть уверены, что он на сто процентов аутентичен. Так что обычно альбом сам говорит с нами и дает нам знать, когда он закончен»







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