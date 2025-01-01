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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 138
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 35
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Shinedown

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23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

30 мар 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»

24 мар 2025 : 		 У SHINEDOWN готово 85 % материала

9 мар 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом летом

27 фев 2025 : 		 20-е первое место SHINEDOWN

17 фев 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я еще не слышал хорошей музыки от ИИ»

27 янв 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы всегда писали песни в разных жанрах»

24 янв 2025 : 		 Новые песни SHINEDOWN

26 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN о новом альбоме

14 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN представил новое видео

23 ноя 2024 : 		 На что будет похож новый альбом SHINEDOWN?

17 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

14 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN выпускает сольный альбом

24 сен 2024 : 		 Барабанщик SHINEDOWN обещает «отличный альбом»

10 сен 2024 : 		 SHINEDOWN могут что-то выпустить до конца года

3 авг 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

30 июл 2024 : 		 JACOBY SHADDIX присоединился на сцене к SHINEDOWN

12 июн 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Музыка изличааает!»

23 май 2024 : 		 Новый материал SHINEDOWN к концу года

18 май 2024 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о новом альбоме

5 май 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

29 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN
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SHINEDOWN планируют еще два сингла



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В рамках программы "On With Mario Lopez", Brent Smith сообщил, что SHINEDOWN планируют выпуск новых синглов:

«Мы работаем над проектом чуть больше года, и сейчас он готов, наверное, на 75 процентов. Но есть и другая сторона — мы уже строим гастрольный цикл на 2026 и 2027 годы. Мы, конечно, готовимся к туру. Кроме того, мы выпустили два сингла и собираемся выпустить еще два сингла этим летом. А затем мы надеемся анонсировать альбом и представить его в этом году. Но все, кто нас знает, понимают, что когда мы находимся в студии и приходит время писать альбом SHINEDOWN, мы должны быть уверены, что он на сто процентов аутентичен. Так что обычно альбом сам говорит с нами и дает нам знать, когда он закончен»




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