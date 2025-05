сегодня



Бывший барабанщик THE DEVIL WEARS PRADA разбился на самолете



Бывший барабанщик THE DEVIL WEARS PRADA Дэниел Уильямс и агент по поиску талантов и владелец Sound Talent Group (STG) Дэйв Шапиро были в числе погибших в авиакатастрофе в Сан-Диего, Калифорния, рано утром в четверг (22 мая).



Представитель Sound Talent Group сообщил Billboard в своем заявлении: "Мы опустошены потерей нашего соучредителя, коллег и друзей. Всей душой мы сочувствуем их семьям и всем, кто пострадал в результате сегодняшней трагедии. Большое спасибо за уважение к их частной жизни в это время".



Уильямс снял, как он садится в самолет Cessna 550 в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси поздно вечером в среду. 39-летний музыкант также поделился фотографиями, на которых он запечатлен за штурвалом небольшого самолета, пошутив, что теперь он "второй пилот".



Ранее сегодня группа THE DEVIL WEARS PRADA выложила в социальные сети несколько фотографий Уильямса и опубликовала следующее сообщение:



«Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя навсегда».



Как сообщается, небольшой самолет Cessna 550 задел более десятка домов и автомобилей около 3:47 утра в районе военного городка, что привело к эвакуации людей. Несколько домов загорелись, а на улицах Тьеррасанты, недалеко от конечного пункта назначения самолета — административного аэропорта Монтгомери-Гиббс, было разлито авиационное топливо.



О погибших среди людей на земле не сообщалось.





