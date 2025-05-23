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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 50
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Black Sabbath

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GUS G. о финальном шоу BLACK SABBATH



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GUS G. в недавнем интервью спросили, что он думает о финальном шоу BLACK SABBATH:

«Ну, это, без сомнения, самое грандиозное хэви-металл шоу, хэви-металл фестиваль, который когда-либо проводился, не так ли? [ Смеется ] Думаю, единственная известная группа, которой не хватает в обойме, это IRON MAIDEN, потому что все остальные присутствуют. Да, отличный состав. Полагаю, для этой группы это хороший способ попрощаться. И здорово, что все четверо стариков SABBATH будут там, даже если сыграют пару песен. Все это знают — они уже не ждут от [SABBATH] полного сета, но даже если они выйдут и сыграют «Paranoid» или «Iron Man», этого будет достаточно, чтобы сказать, что [они сыграли] в последний раз. Так что, да, я бы хотел быть там, но у меня в тот день концерт в Швеции».




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23 май 2025
gravitgroove
"...я бы хотел быть там, но у меня в тот день концерт в Швеции".

Фотография хорошо передает досаду. 

















просмотров: 183





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