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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 39
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Onslaught

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23 май 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я чист!»

27 апр 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я почти девять месяцев не мог играть»

24 апр 2025 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

28 мар 2025 : 		 ONSLAUGHT представили свою версию хита MOTÖRHEAD

17 мар 2025 : 		 ONSLAUGHT готовят двойник

23 янв 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT возвращается на сцену

8 окт 2023 : 		 ONSLAUGHT готовят особую программу

19 июн 2023 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

11 ноя 2022 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

20 май 2022 : 		 ONSLAUGHT введут в ЗСМ

15 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT

12 окт 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню

25 июл 2018 : 		 ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air

28 мар 2018 : 		 Из ONSLAUGHT ушли барабанщик и гитарист

12 фев 2017 : 		 ONSLAUGHT станут первой треш-метал группой, давшей концерт в Ливане

3 сен 2016 : 		 ONSLAUGHT исполнят "The Force" целиком
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|||| сегодня

Гитарист ONSLAUGHT: «Я чист!»



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NIGE ROCKETT в интервью KNAC.COM ответил на вопрос о том, правильно ли считать, что у него ремиссия:

«Да. Думаю, да. Не так давно, шесть недель назад, я был на последнем приеме в больнице. И я полагаю, они довольны, что теперь все чисто. Так что с моих плеч упал тяжелый груз. Я к тому, что самая большая проблема, которая у меня была, - это две операции на позвоночнике. Это вызывало беспокойство, потому что у меня был сдавлен нерв в пятом и шестом позвонках, и я потерял возможность пользоваться руками примерно на год. Поэтому мне сделали операцию по этому поводу. Мне поставили металлическую конструкцию в шею, чтобы нерв не сдавливался. И они сказали, что можно вернуть от пяти до тридцати процентов возможности пользоваться руками. Так что на данный момент у меня гораздо более высокая работоспособность, но над этим еще предстоит поработать. Я потерял много мышечной массы в руках, груди, плечах и так далее. Но сейчас я достиг, думаю, 70-75 процентов. Шоу ONSLAUGHT в субботу вечером в Глазго, в Шотландии, было моим лучшим выступлением на сцене. Скорость постепенно возвращается. Для меня темы с «Power From Hell» уже не так сложно, треки с «The Force» действительно идут тяжеловато, а некоторые из новых вещей и вовсе беспощадны. Поэтому мне нужно вернуть выносливость и мышечную память. Но в субботу я был очень доволен тем, как все прошло. Я хорошо играл на некоторых более быстрых участках, так что, похоже, мы потихоньку продвигаемся вперед»




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