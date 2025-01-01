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Гитарист ONSLAUGHT: «Я чист!»



NIGE ROCKETT в интервью KNAC.COM ответил на вопрос о том, правильно ли считать, что у него ремиссия:



«Да. Думаю, да. Не так давно, шесть недель назад, я был на последнем приеме в больнице. И я полагаю, они довольны, что теперь все чисто. Так что с моих плеч упал тяжелый груз. Я к тому, что самая большая проблема, которая у меня была, - это две операции на позвоночнике. Это вызывало беспокойство, потому что у меня был сдавлен нерв в пятом и шестом позвонках, и я потерял возможность пользоваться руками примерно на год. Поэтому мне сделали операцию по этому поводу. Мне поставили металлическую конструкцию в шею, чтобы нерв не сдавливался. И они сказали, что можно вернуть от пяти до тридцати процентов возможности пользоваться руками. Так что на данный момент у меня гораздо более высокая работоспособность, но над этим еще предстоит поработать. Я потерял много мышечной массы в руках, груди, плечах и так далее. Но сейчас я достиг, думаю, 70-75 процентов. Шоу ONSLAUGHT в субботу вечером в Глазго, в Шотландии, было моим лучшим выступлением на сцене. Скорость постепенно возвращается. Для меня темы с «Power From Hell» уже не так сложно, треки с «The Force» действительно идут тяжеловато, а некоторые из новых вещей и вовсе беспощадны. Поэтому мне нужно вернуть выносливость и мышечную память. Но в субботу я был очень доволен тем, как все прошло. Я хорошо играл на некоторых более быстрых участках, так что, похоже, мы потихоньку продвигаемся вперед»







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