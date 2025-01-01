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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 39
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось седьмого мая на Lane Stadium, Blacksburg, Virginia, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
King Nothing
Lux Æterna
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle ("Hell and Back" first performance since 2012)
The Day That Never Comes
Fuel
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
One
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman




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