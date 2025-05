сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось седьмого мая на Lane Stadium, Blacksburg, Virginia, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

King Nothing

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle ("Hell and Back" first performance since 2012)

The Day That Never Comes

Fuel

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman







