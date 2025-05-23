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TONY IOMMI в новом видео Робби Уильмса



"Rocket" feat. Tony Iommi, новое видео Робби Уильямса, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Britpop", выход которого намечен на осень на Columbia Records в цифровом варианте, на обычном CD, делюкс-CD и кассете!



«Я решил создать альбом, который хотел написать и выпустить после ухода из TAKE THAT в 1995 году. Это был пик бритпопа и золотой век для британской музыки. Над этим альбомом я работал с некоторыми из моих героев; он сырой, в нем больше гитар, и это альбом, который еще более бодрый и вдохновляющий, чем обычно. В нем есть и немного британского, и, конечно, немного поп-музыки. Я безмерно горжусь этой работой и очень хочу, чтобы поклонники услышали этот альбом. Мне также не терпится исполнить пару песен с него во время моего предстоящего тура «Britpop», который я открываю в Великобритании, что вполне закономерно»







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