Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 51
*Новое видео BATTLE BEAST 39
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 165
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 51
*Новое видео BATTLE BEAST 39
[= ||| все новости группы



*

Iommi

*



23 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новом видео Робби Уильмса

21 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новой песне Робби Уильямса

14 май 2025 : 		 TONY IOMMI о балете BLACK SABBATH

3 янв 2025 : 		 TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса!

30 ноя 2024 : 		 TONY IOMMI: «Удивительно, как METALLICA интерпретировали наше звучание»

18 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

12 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

11 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

10 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

27 сен 2024 : 		 TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса

15 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

8 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 авг 2024 : 		 TONY MARTIN не против нового проекта с IOMMI

3 авг 2024 : 		 Переиздания альбомов TONY IOMMI+GLENN HUGHES выйдут осенью

26 июл 2024 : 		 TONY IOMMI представил новое видео

25 июл 2024 : 		 TONY IOMMI готовит новый сингл

7 июл 2024 : 		 Трейлер фотокниги TONY IOMMI

1 июл 2024 : 		 Выходит фотокнига TONY IOMMI

13 июн 2024 : 		 TONY IOMMI работает над новыми песнями

6 янв 2024 : 		 TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса

7 июл 2023 : 		 TONY IOMMI вручили скульптуру ископаемого

20 ноя 2022 : 		 TONY IOMMI впечатлён зеркалом в честь BLACK SABBATH

26 сен 2022 : 		 BILLY CORGAN: «TONY IOMMI — мой герой»

21 дек 2021 : 		 TONY IOMMI: «А у меня в телефоне 500 риффов!»

7 дек 2021 : 		 Smell(s) Like teen spirit TONY IOMMI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TONY IOMMI в новом видео Робби Уильмса



zoom
"Rocket" feat. Tony Iommi, новое видео Робби Уильямса, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Britpop", выход которого намечен на осень на Columbia Records в цифровом варианте, на обычном CD, делюкс-CD и кассете!

«Я решил создать альбом, который хотел написать и выпустить после ухода из TAKE THAT в 1995 году. Это был пик бритпопа и золотой век для британской музыки. Над этим альбомом я работал с некоторыми из моих героев; он сырой, в нем больше гитар, и это альбом, который еще более бодрый и вдохновляющий, чем обычно. В нем есть и немного британского, и, конечно, немного поп-музыки. Я безмерно горжусь этой работой и очень хочу, чтобы поклонники услышали этот альбом. Мне также не терпится исполнить пару песен с него во время моего предстоящего тура «Britpop», который я открываю в Великобритании, что вполне закономерно»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 май 2025
Exceptional
Вместо "Motorhead" написано ёбаное "Milli Vanilli"...
23 май 2025
Gustaff
Exceptional, Так это же известный бойс дуэт 

















просмотров: 167





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом