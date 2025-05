сегодня



Новая песня GRAND CADAVER



"The Rot Beneath",новая песня группы GRAND CADAVER, в состав которой входят Mikael Stanne (DARK TRANQUILLITY, THE HALO EFFECT), Stefan Lagergren (ex-TREBLINKA/TIAMAT), Alex Stjernfeldt (NOVARUPTA, CHILD),Christian Jansson (PAGANDOM, DARK TRANQUILLITY) и Daniel Liljekvist (ex-KATATONIA, DISRUPTED), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "The Rot Beneath", релиз которого намечен на 15 августа на Majestic Mountain Records.







