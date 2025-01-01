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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 167
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 56
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Grand Cadaver

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Новая песня GRAND CADAVER



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"The Rot Beneath",новая песня группы GRAND CADAVER, в состав которой входят Mikael Stanne (DARK TRANQUILLITY, THE HALO EFFECT), Stefan Lagergren (ex-TREBLINKA/TIAMAT), Alex Stjernfeldt (NOVARUPTA, CHILD),Christian Jansson (PAGANDOM, DARK TRANQUILLITY) и Daniel Liljekvist (ex-KATATONIA, DISRUPTED), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "The Rot Beneath", релиз которого намечен на 15 августа на Majestic Mountain Records.




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