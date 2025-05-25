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IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает»



IHSAHN в недавнем интервью Metal Global ответил на вопрос, удивляет ли его тот факт, что блэк-металл-группа, подобная его коллективу, добилась такого успеха спустя почти три с половиной десятилетия после образования EMPEROR:



«Да, конечно. Я всегда удивляюсь. Я также очень благодарен за этот факт. Но я считаю, что дело во времени, в которое мы живём.



Мы появились в тот момент, когда наступило время для развития отношений с группой или артистом. А до этого, конечно, было много музыкантов и много групп, но, скажем, в19 60-е годы большинство людей, молодых людей, выбирали либо BEATLES, либо ROLLING STONES. Выбирать было не из чего. Но в наши дни с социальными сетями и доступом к любому альбому групп более чем достаточно...



Я уверен, что вы, возможно, моложе меня, но я уверен, что вы можете оценить то чувство, когда вы ребенок и копите деньги, чтобы купить пластинку на виниле. А иногда ты даже не подозреваешь, что тебя ждет. У вас есть деньги только на один альбом, а не на два — и вот вам приходится выбирать. У вас не было доступа ко всему, так что для вас был приоритет. У Вас складывались отношения [с артистами]. По крайней мере, я читал все тексты песен, все примечания. У нас не было никакой информации о том, кто эти люди, и ты пытался ухватиться за эти сведения... В этом была большая доля воображения. И, как мне кажется, таким образом вы создаете совершенно особое отношение к артистам и альбомам. В наши дни все это, к сожалению, мне кажется обесцененным, потому что есть так много людей, у которых нет отношений с артистами; у них есть отношения с плейлистами, с чем угодно. Это лишь популярная музыка на данный момент. И, возможно, в металлическом сообществе рок- и металл-любители все еще больше привязаны к этой теме. Но все меняется очень быстро, и молодым группам очень трудно найти время, чтобы развить такие отношения, в то время как я, который начинал в начале 90-х, все еще был в том времени, когда можно было развивать подобные отношения в течение более длительного периода».



Далее Ihsahn сказал, что «очень насыщенные» рынки популярных музыкальных стриминговых платформ, таких как Spotify и Apple Music, мешают новым группам пробиться.



«Это очень прискорбно, потому что, конечно, до сих пор создается потрясающая музыка, но большая ее часть, скорее всего, никогда не будет услышана и не дойдет до тех, кому она может понравиться.



Мне нравится иметь доступ ко всей музыке в цифровом формате — я могу найти все то, чего у меня больше нет на физических носителях, и получить рекомендации и новую музыку, которую я, возможно, никогда бы не услышал. Я считаю, что это потрясающе. Аналогично и раньше, когда существовала звукозаписывающая компания, которая была как шлюз, и люди не могли выпускать [просто] что попало. Но, конечно, сейчас для этого ничего не нужно, и каждый может что-то издавать. Вы можете потратить час на то, чтобы набить себе мозоли, и выпустить песню на Spotify или на всех стриминговых платформах за 19 долларов или что-то в этом роде. Так что рынок очень насыщен. Но я должен сказать, что он такой, какой он есть. И до 60-х, 70-х и 80-х годов, когда пластинки были большим делом, вся музыкальная история до этого была живой музыкой. И даже в 60-е, кажется, или хотя бы в 50-е годы у людей не было денег, чтобы покупать пластинки. Может быть, у кого-то из ваших друзей был маленький одиночный проигрыватель. И тогда вы слушали его, слушали радио. Так что вместо того, чтобы расстраиваться из-за того, что «О, в прошлом все было намного лучше», я бы сказал: "Ладно, у нас был потрясающий период, когда мы увлекались пластинками и всем остальным. А теперь мы возвращаемся к тому, что живые выступления и связь - это эксклюзивные вещи. И надеюсь, пройдет еще много времени, пока искусственный интеллект не возьмет на себя и это. [Смеется]».



Далее он рассказал о том, как прозрачность и взаимодействие с фанатами в эпоху социальных сетей отличаются от тех дней, когда до Интернета никто не знал так много, что создавало определенную загадочность, которая теряется при полной открытости.



« В 1980-х годах у вас были KISS и Alice Cooper, и это было нечто мифическое. Помню, когда я пошел на свой первый концерт IRON MAIDEN, я не мог поверить, что дышу тем же воздухом, что и настоящие люди из IRON MAIDEN, потому что у нас не было социальных сетей. Мы не знали, что они ели на обед перед выходом на сцену. И все это лишает нас некоторой загадочности. И я полагаю, особенно в металле, что во многом успех таких групп, как GHOST, SLEEP TOKEN или SLIPKNOT, объясняется тем, что у них есть маски и все остальное. Конечно, не всем им удалось сохранить анонимность, но людям нужно ощущение театра и волнения. Они не хотят просто смотреть — я уже приводил этот пример. За свою карьеру мне посчастливилось познакомиться с таким человеком, как Rob Halford [из JUDAS PRIEST], и он, как я уверен, подтвердит каждый, кто его когда-либо встречал, — милейший, скромнейший человек. Но когда он выходит на сцену, он — металлический Бог. Вам не нужны скромные — на сцене вам нужен Бог Металла. И вам нужна драма и ритуал, который будет во главу угла. А группа на сцене дает вам и зрителям возможность отбросить все запреты и позволить музыке подтолкнуть вас к этому опыту. Так что, я полагаю, со всеми своими приватными связями [в социальных сетях], вы немного теряете в этом».







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