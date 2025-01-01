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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 167
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 56
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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J.B.O.

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Новое видео J.B.O.



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Ka-Fump!, новое видео J.B.O., доступно для просмотра ниже.

Звук, издаваемый при открывании пива, в современном немецком языке можно описать как «удовлетворительный». Мы подумали, почему так происходит, какие эмоции сопутствуют этому звуку, и связали из этого текст. Или на хорошем франконском: «Hopp, mir gehn Baddie machng!».

«Ka-Fump!» В нео-немецком языке звук открывания пивной бутылки можно было бы назвать «удовлетворительным». Мы размышляли о том, почему он такой и какие эмоции вызывает, в результате чего появился текст этой песни. Или, как принято говорить во Франконии: «Пойдем и устроим вечеринку!»






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