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Новое видео J.B.O.
Ka-Fump!, новое видео J.B.O., доступно для просмотра ниже.
Звук, издаваемый при открывании пива, в современном немецком языке можно описать как «удовлетворительный». Мы подумали, почему так происходит, какие эмоции сопутствуют этому звуку, и связали из этого текст. Или на хорошем франконском: «Hopp, mir gehn Baddie machng!».
«Ka-Fump!» В нео-немецком языке звук открывания пивной бутылки можно было бы назвать «удовлетворительным». Мы размышляли о том, почему он такой и какие эмоции вызывает, в результате чего появился текст этой песни. Или, как принято говорить во Франконии: «Пойдем и устроим вечеринку!»
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